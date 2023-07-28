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【タイムセール！】 SHURE SE535, RMCE-BT2(Bluetoothユニット) イヤフォン

商品の説明

SHURE SE535イヤホンです。
新品・未開封品　AirPods 第2世代　MV7N2J/A
SE846を購入したため、手放すことにしました。
Anker Liberty4 ブラック

Technics(テクニクス) EAH-AZ60
2020年に購入し、2021年に故障のためSE535, RMCE-BT2両方ともに、メーカー保証で新品交換しています。
新品　未開封　AirPods pro 第2世代

nothing ear 2 美品
出品前に稼働確認を行い、問題ないことを確認しています。
【新品・コラボケース付き】Technics EAH-AZ40-S

haylou purfree buds
【同封物】
Dunu Vulkan
SHURE SE535
flavour blaster フレーバーブラスター 説明書 フレーバー5本
SHURE RMCE-BT2
Fender TOUR True Wireless IEM (BLK)
SHURE ソフト・フォーム・イヤーパッド Mサイズ (未使用3個)
新品Shokz OpenRun SKZ-EP-000004 骨伝導イヤホン
純正ケーブル
Noble FoKus Pro ノーブルオーディオ
コネクター、イヤーパッド一式
SONY-WH-1000XM5 BLACK 4/8締
元箱（破れあり）
Sony WF-1000xm4
取扱説明書
【アップル純正】AirPods Pro 右耳 左耳 充電ケース 即購入OK

美品　SHOKZ OPENCOMM 骨伝導ヘッドセット
※箱に入っているイヤーパッドは未開封、未使用のものです。
SENNHEISER　MOMENTUM True Wireless 3
※専用ケースは紛失したためありません。
【Apple】AirPods Pro 第二世代 両耳のみ MQD83J/A

audio−technica ATH-CK2000TI 中古 美品
宅急便コンパクトで発送します。
【極美品】Kinera imperial Skuld

final MAKE4 イヤホン
#SHURE
みっちー様専用です！
#シュア
ambie sound earcuffs/AM-TW01 アンビー白
#SE535
AirPods Pro 第1世代
#RMCE-BT2
SONY WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホン wf-1000xm4
タイプ···カナル型
【新品/未開封】Air Pods pro 第2世代
接続タイプ···有線/ワイヤレス

JBL LIVEPRO2 TWS イヤホン

商品の情報

ブランドシュア
商品の状態目立った傷や汚れなし

Angry Miao CYBER BLADE DARK SIDE

Apple AirPods pro MWP22J/A イヤフォン

Powerbeats Pro ブラック tシャツ

beats fit Pro 10ヶ月ほど使用
SHURE SE535イヤホンです。SE846を購入したため、手放すことにしました。2020年に購入し、2021年に故障のためSE535, RMCE-BT2両方ともに、メーカー保証で新品交換しています。出品前に稼働確認を行い、問題ないことを確認しています。【同封物】SHURE SE535SHURE RMCE-BT2SHURE ソフト・フォーム・イヤーパッド Mサイズ (未使用3個) 純正ケーブルコネクター、イヤーパッド一式元箱（破れあり）取扱説明書※箱に入っているイヤーパッドは未開封、未使用のものです。※専用ケースは紛失したためありません。宅急便コンパクトで発送します。#SHURE#シュア#SE535#RMCE-BT2タイプ···カナル型接続タイプ···有線/ワイヤレス

商品の情報

ブランドシュア
商品の状態目立った傷や汚れなし

【タイムセール！】 SHURE SE535, RMCE-BT2(Bluetoothユニット) イヤフォン

34分钟前

【タイムセール！】 SHURE SE535, RMCE-BT2(Bluetoothユニット) イヤフォン

¥30,300 ¥17,271

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