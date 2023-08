型式:DX3316-100

ウィメンズ:26.5cm

※ウィメンズサイズのため、男性は1cm前後のサイズアップをおすすめします。

同サイズの他のスニーカー▶︎ #gajumaru265

他のスニーカー▶︎ #gajumarusneakers

Tom Sachs × NikeCraft WMNS



ナイキ ウィメンズ エア マックス 90

ベージュ ホワイト パープル ブルー 白 紫 青

NIKE WMNS AIR MAX 90

WHITE/LAPIS-DOLL-PURE PLATINUM

未使用・未試着!

【注意】箱に傷、凹みなどがある場合があります。

ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスで人気のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名なのアシックス(ASICS)、ロングセラーモデルM996に代表されるニューバランス(NEW BALANCE NB)、定番のオールスターが大人気のコンバース(CONVERSE)、オールドスクールが幅広い世代に支持されるVANS(バンズ)を抑えて世界一のスニーカーブランドです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

