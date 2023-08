素晴らしい価格 SHURE SE425-V+UNI-A 　シュアイヤホン イヤフォン

SHURE SE425-V+UNI-Aの出品になります。

約1年前に購入使用時間30時間程度。動作確認済み。

写真ではわかりずらいですが、メタリックシルバーでかっこいいと思います。

私自身が基本SE100しか使用しないのでお譲りいたします。

ほとんど使用していなかったので状態は悪くないと思います。

完品をお求めの方はご遠慮ください。

以下スペックになります。

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS: NO WIRELESS

color: SILVER

コードレス種類: ワイヤード

ドライバーユニット: バランスドアーマチュア

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

プラグ種類: 4極丸型

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: ワイヤードアナログ

音声アシスタント機能有

以上よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

