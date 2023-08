人気モデル···リーバイス 501xx

復刻USA製「4420」

コーンデニム社

ホワイトオーク

1955年製レプリカモデル

インディゴ(リジット)デニム

新品未使用保管品

サイズ

W 38

L34

ウエスト38インチは、2インチから約3インチほど縮みます。

レングス34インチ3インチ縮みます。

サイズだけ良く考えて購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

人気モデル···リーバイス 501xx復刻USA製「4420」コーンデニム社ホワイトオーク1955年製レプリカモデルインディゴ(リジット)デニム新品未使用保管品サイズW 38L34ウエスト38インチは、2インチから約3インチほど縮みます。レングス34インチ3インチ縮みます。サイズだけ良く考えて購入お願い致します。#リーバイス501#リーバイス50166前期#リーバイス501ビッグE#リーバイス501ビンテージ

