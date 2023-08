超美品の NIKE SB DUNK LOW Fly Streetwear Gardenia スニーカー

★★プロフィール及び注意事項を必ずお読みください★★

■ 商品詳細 ■

サイズ: 26.5㎝ US 8.5 UK 7.5

状態: 新品未使用

付属品: タグ、純正箱、替え紐

SNKRSオンラインにて購入

■ 発送詳細 ■

らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)

■ 注意事項 ■

自宅保管の為、細部まで細かく気にされる方、完璧を求める方、

神経質な方のご購入は御遠慮ください。

箱の潰れや汚れ、包装紙の破れ、左右の質感の違いなどの初期不良はご容赦ください。

配送時に化粧箱が破損する場合がございますのでお含みおきください。

誠に勝手ながら新規の方 及び マイナス評価の方のご購入はお断りします。

すり替え等防止の為、返品・返金はお断り致します。

プロフィール及び注意事項に同意の上でのお取引とさせていただきます。

ご理解いただける方のご購入(No claim, no return)を宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

