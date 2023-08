ジャストカヴァリのワンピースです。

サイズはイタリア38で、日本だとXXS 5号に当たるようです。

私は普段5号を着ることはなく7-9号ですので、7号の方もご着用いただけると思いますが、腕周りが少しタイトかもしれません。7号の方でしたら腕が細い方におすすめします。

とにかくカッティングが凄く凝っていて、美しいシルエットです!

肌触りもとても良く、お洒落着洗剤で自宅での洗濯が可能です。

柄・デザイン···モザイク

袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド ジャストカヴァリ 商品の状態 未使用に近い

