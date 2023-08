カラー···ホワイト ブラック パンダ 黒白

⭐️ 超希少adidas Promodel made in France 80s⭐️

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

NIKE WMNS DUNK LOW ナイキ ウィメンズ ダンク ロー レディース スニーカー ローカット WHITE/BLACK/WHITE ブラック ホワイト DD1503-101

1985年にリリースされ、ナイキを代表するクラシックバスケットボールシューズ【DUNK (ダンク)】。2020年には生誕35周年を迎え、発売当時のオリジナルカラーでもある大学のプログラム用カラーが続々と復刻し、話題を呼んでいます。

今作は、今までにはリリースされてこなかったブラック×ホワイトのモノトーンカラー。実にシンプルなカラーリングですが、伝統的なツートーンでまとめたカラーブロッキングを継承し、レトロな雰囲気が漂う一足に仕上がっております。

○箱無し

○25cm

○気に入っていたため、やや使用感あり

写真通りソール、前側等少し汚れありますが

綺麗に保管していたため、まだまだ使用可能です!

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

