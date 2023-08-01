ランキング2022 イングランド代表　長袖ユニフォーム ウェア

2002年日韓サッカー

サッカーユニフォーム ウニオンベルリン

ワールドカップ イングランド代表

新品！タグ付き！日本代表 99年 ユニフォーム アディダス

ユニフォーム(長袖)ホーム

【選手支給品】柏レイソル トレーニングウェア 中綿入りナイロンジャージ上下セット



サッカー チェルシー ウィリアン ユニフォーム

メーカー アンブロ UMBRO

レアル・マドリード ベンゼマ 19-20 4thユニフォーム

表記サイズ S(日本サイズM)

00s アンブロ ベッカム イングランド ユニフォーム サッカージャージ 長袖

実寸(素人採寸の為多少の誤差は

NIKE パリサンジェルマン BALMAIN ユニフォーム Tシャツ ネイマール

ご了承下さい。)

オールドルーキー ジェンマ八王子レプリカユニフォーム

着丈 約69cm

【umbro】イングランド代表シャツ90s’

肩幅 ラグランの為計測不可

CPR様専用

裄丈 約81.5cm

サッカー オランダ代表 ユニフォーム

身幅 約48cm

希少！1992日産横浜マリノス Oサイズ

袖丈 約52.5cm(脇下〜袖先)

《新品》フランクフルト 長谷部誠 ２０番 ＨＯＭＥ ホーム (Ｍ) ＵＥＬ決勝



ACミラン 13-14

2回着用したのみです。

柿谷曜一朗 直筆サイン入りユニフォーム

柴田ひかりさんも着用されておりました。

商品の情報 ブランド アンブロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2002年日韓サッカーワールドカップ イングランド代表ユニフォーム(長袖)ホームメーカー アンブロ UMBRO表記サイズ S(日本サイズM)実寸(素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。)着丈 約69cm肩幅 ラグランの為計測不可裄丈 約81.5cm身幅 約48cm袖丈 約52.5cm(脇下〜袖先)2回着用したのみです。柴田ひかりさんも着用されておりました。

商品の情報 ブランド アンブロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

英国製 リバプール 1985/1986 リーグ&FAカップ優勝 アウェイシャツ