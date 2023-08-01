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ランキング2022 イングランド代表　長袖ユニフォーム ウェア

商品の説明

2002年日韓サッカー
サッカーユニフォーム ウニオンベルリン
ワールドカップ　イングランド代表
新品！タグ付き！日本代表　99年　ユニフォーム　アディダス
ユニフォーム(長袖)ホーム
【選手支給品】柏レイソル トレーニングウェア 中綿入りナイロンジャージ上下セット

サッカー　チェルシー　ウィリアン　ユニフォーム
メーカー アンブロ UMBRO
レアル・マドリード　ベンゼマ　19-20 4thユニフォーム
表記サイズ S(日本サイズM)
00s アンブロ ベッカム イングランド ユニフォーム サッカージャージ 長袖
実寸(素人採寸の為多少の誤差は
NIKE パリサンジェルマン BALMAIN ユニフォーム Tシャツ　ネイマール
ご了承下さい。)
オールドルーキー　ジェンマ八王子レプリカユニフォーム
着丈　約69cm
【umbro】イングランド代表シャツ90s’
肩幅　ラグランの為計測不可
CPR様専用
裄丈　約81.5cm
サッカー　オランダ代表　ユニフォーム
身幅　約48cm
希少！1992日産横浜マリノス Oサイズ
袖丈　約52.5cm(脇下〜袖先)
《新品》フランクフルト　長谷部誠　２０番　ＨＯＭＥ　ホーム　(Ｍ)　ＵＥＬ決勝

ACミラン　13-14
2回着用したのみです。
柿谷曜一朗　直筆サイン入りユニフォーム
柴田ひかりさんも着用されておりました。

英国製 リバプール 1985/1986 リーグ&FAカップ優勝 アウェイシャツ

商品の情報

ブランドアンブロ
商品の状態目立った傷や汚れなし
2002年日韓サッカーワールドカップ　イングランド代表ユニフォーム(長袖)ホームメーカー アンブロ UMBRO表記サイズ S(日本サイズM)実寸(素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。)着丈　約69cm肩幅　ラグランの為計測不可裄丈　約81.5cm身幅　約48cm袖丈　約52.5cm(脇下〜袖先)2回着用したのみです。柴田ひかりさんも着用されておりました。

商品の情報

ブランドアンブロ
商品の状態目立った傷や汚れなし

ランキング2022 イングランド代表　長袖ユニフォーム ウェア

3分钟前

ランキング2022 イングランド代表　長袖ユニフォーム ウェア

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
13
18
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商品の情報

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出品者

dfadff8

 1368

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コメント (18)

dfadff8
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