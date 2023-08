▼ i t e m

素材

レザー×PVC(塩化ビニール)

型番

39679

実寸サイズ

縦 : 約 19 cm

横 : 約 26 cm

マチ : 約 10 cm

ショルダーストラップ : 本体まで 約 29 cm (調節可能な場合は最長を記載)

※サイズは素人寸法です。

▼ c o n d i t i o n .

B

使用感ありますが大きなギス汚れなどなくまだまだお使いいただけるかと思います

【S】新品、未使用、デッドストックなど

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

他にも多数出品しております!

#ACMarketレディース← c h e c k ♪

#ACMarket← c h e c k ♪

※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

着丈、身幅などの採寸は素人なので多少のズレはご理解頂きたいですm(_ _)m

上記に記載のない傷、汚れ等大きな支障があった場合は返品対応させて頂きます。

あくまでも古着になりますのでご理解頂いた上でご検討お願い致します!!

基本的にらくらくメルカリ便での発送になりますが、ゆうゆうメルカリ便(匿名配送)へ変更する場合がございます。

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい(´ω`)

【古物商許可証取得済み】

取扱商品は真贋鑑定済みの正規品のみを取り扱う

リサイクルショップ、BtoBオークションサイト

にて購入しております。

すべて正規品となりますので安心してご購入ください。

管理番号■458

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

