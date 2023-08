最高の品質 Oval Crochet Ecru / Caftan ロングワンピース

こちらでお譲りしていただきましたが

こちらでお譲りしていただきましたが似たようなデザインが増えましたのでどなたか大切にきていただける方へ傷、汚れ着用頻度の少ない美品になります。ovalさんに予約で購入。29,700円2度着用。当方も2度着用とても個性的で素敵なデザインです。ロンハーマンのタグをお借りしています。季節感…春、夏、秋、冬柄・デザイン..無地袖丈…袖なし

