一番の 【✅希少デザイン】NIKE クラシック　レザー　コルテッツ　27.5cm スニーカー

Nike Classic Leather cortez出品になります!

✅出回りが少ない型番の為、希少価値高く

状態も良好な1足になります。

✅割引コメント金額提示お願い致します

☆12年前に購入2シーズ使用(以前持主情報)

Carmine様専用

☆12年ほど自宅保管

☆形崩れ無し(張りのあるレザー感)

☆アウトソール踵外側減り(写真参照)

☆内部 踵部分 剥がれ(写真参照)

☆箱、タグ無し

☆シューレース交換済み

☆割引交渉お気軽にコメントお願い致します

#✨zoolのコルテッツ部屋✨

品番 349026-102

製造 2009年製

サイズ 27.5cm/us9.5

カラー ベースホワイト/ブラックグリーン

素材 レザー

◇即購入可能

◇フォロー割引有り

◇配送方法 気泡緩衝材にて梱包

メルカリ便にて即日配送

◆あくまで中古品の為、ご理解頂ける方のみ

購入検討お願い致します。

◆コルテッツ価格上昇に伴い 月曜〜日曜にかけ

割引させて頂きますが、翌々週には再出品と共に

設定金額を上げて参ります。

御理解の程、宜しくお願い致します

#✨zoolのスニーカー部屋✨

NIKE nike ナイキ Cortez コルテッツ

Classic クラシック 80 90 映画

Forest Gump フォレストガンプ トムハンク

復刻版 名作 シュプリーム アメリカ us

スニーカー ストリート

ニューヨーク マンハッタン

2000 27

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Nike Classic Leather cortez出品になります!✅出回りが少ない型番の為、希少価値高く 状態も良好な1足になります。✅割引コメント金額提示お願い致します☆12年前に購入2シーズ使用(以前持主情報)☆12年ほど自宅保管☆形崩れ無し(張りのあるレザー感)☆アウトソール踵外側減り(写真参照)☆内部 踵部分 剥がれ(写真参照)☆箱、タグ無し☆シューレース交換済み☆割引交渉お気軽にコメントお願い致します #✨zoolのコルテッツ部屋✨品番 349026-102製造 2009年製サイズ 27.5cm/us9.5カラー ベースホワイト/ブラックグリーン素材 レザー◇即購入可能◇フォロー割引有り◇配送方法 気泡緩衝材にて梱包 メルカリ便にて即日配送◆あくまで中古品の為、ご理解頂ける方のみ 購入検討お願い致します。◆コルテッツ価格上昇に伴い 月曜〜日曜にかけ 割引させて頂きますが、翌々週には再出品と共に 設定金額を上げて参ります。 御理解の程、宜しくお願い致します#✨zoolのスニーカー部屋✨NIKE nike ナイキ Cortez コルテッツClassic クラシック 80 90 映画 Forest Gump フォレストガンプ トムハンク復刻版 名作 シュプリーム アメリカ usスニーカー ストリートニューヨーク マンハッタン2000 27

