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一番の 【✅希少デザイン】NIKE クラシック　レザー　コルテッツ　27.5cm スニーカー

商品の説明

Nike Classic Leather cortez出品になります！
【バンクシーコラボ 限定】にゅ～ずcom『BRANDALISED』

【希少】NO 脱皮スニーカー　ハイカット　【27.5cm】

★PHILIPPE MODEL PARIS 箱付き イタリア製 高級 スニーカー
✅出回りが少ない型番の為、希少価値高く
ルイヴィトン メンズスニーカー
　　状態も良好な1足になります。
新品 NIKE SB DUNK HIGH PRO 26.0cm グレー ピンク

Nike Air Force 1 Low '07 Shoemaker Pack
✅割引コメント金額提示お願い致します
(236) ナイキ バンダル ベルリン NIKE VANDAL BERLIN

トラヴィス・スコット×エアジョーダン1ロー"リバースモカセイルアンドリッジロック

Nike Air Force 1 Low "Georgetown"

エアーフォース1 パラノイズ　30cm
☆12年前に購入2シーズ使用（以前持主情報）
Carmine様専用
☆12年ほど自宅保管
ニューバランス　M576CBB ２９センチ
☆形崩れ無し（張りのあるレザー感）
Stella McCartney 　スニーカー　新品
☆アウトソール踵外側減り（写真参照）
NIKE LDワッフル sacai UNDERCOVER 28cm
☆内部　踵部分　剥がれ（写真参照）
NIKE GO FLYEASE ナイキ ゴーフライイーズ　27.0cm ブラック
☆箱、タグ無し
ヴェイパーマックス フライニット2 26.5
☆シューレース交換済み
NIKE ナイキ　エアモック　27
☆割引交渉お気軽にコメントお願い致します
NIKE ジョーダン1 レトロ　シルバー

supreme vans オーセンティック　28.5cm
　　　#✨zoolのコルテッツ部屋✨
エア ジョーダン 1 Next Chapter

HOKAONEONE BONDI L GTX
品番　349026-102
adidas NMD_R1 GZ7925
製造　2009年製
newbalance M1530BK 26cm
サイズ　27.5cm/us9.5
AJ3 RETRO TH
カラー　ベースホワイト/ブラックグリーン
エアーマックス95
素材　レザー
新品HOKA ONE ONE　ホンダイ8 ワイド　スニーカー

【新品】Travis Scott x Nike Air Jordan 1 Low
◇即購入可能
Supreme NIKE Air Max 98 TL White 27.5cm
◇フォロー割引有り
Nike Air Jordan 1 High OG True Blue 27cm
◇配送方法　気泡緩衝材にて梱包
NIKE WMNS DUNK HIGH SE SAIL ダンクハイ
　メルカリ便にて即日配送
ナイキダンクハイ　バーガンディクラッシュ

新品未使用　LOEWE 白スニーカー
◆あくまで中古品の為、ご理解頂ける方のみ
NIKE BY YOU AIR FORCE 1 MID BLUE 27.0cm
　購入検討お願い致します。
最終値下！【極美品】NIKE モアアップテンポ モアテン ウィート

ナイキ　ピースマイナスワン　クウォンド1
◆コルテッツ価格上昇に伴い　月曜〜日曜にかけ
新品同様 クリスチャンルブタン ハイカット スタッズ スウェード スニーカー
　割引させて頂きますが、翌々週には再出品と共に
ADIDAS YEEZY BOOST 380 "CALCITE GLOW"
　設定金額を上げて参ります。
新品 初期箱 NIKE AIR FORCE 1 黒 シュプリーム Supreme
　御理解の程、宜しくお願い致します
NIKE AIR FORCE 1 MID ‘07 27.5cm

26.5 Matin Kim Asics Gel-Sonoma マーティンキム
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【新品未使用】ニューバランス M5740 LLG 28cm
NIKE nike ナイキ　Cortez コルテッツ
ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト 2
Classic クラシック　80 90 映画　
adidas SAMBA OG 新品 28cm アディダス サンバ　レア
Forest Gump フォレストガンプ　トムハンク
エアフォース1 コマンドフォース　ホワイトブルー
復刻版　名作　シュプリーム　アメリカ　us
NIKE AJ1 レトロ　OG 24cm
スニーカー　ストリート
NIKE エアジョーダン 1 ロイヤルトゥ 29cm
ニューヨーク　マンハッタン
coach スニーカー
2000 27

シュプリーム　ナイキ　ベイキン　ブラック　26cm

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

Adidas originals Forum 84 Low 'Off White

【新品】Yeezy boost 350 white/白　27cm

エアフライトハラチ　2023

ナイキ ACG ローケート 新品 ウルフグレー nike acg 26.5

ナイキ　ステューシー　エアハラチ

PLAY コムデギャルソンx コンバース　オールスター　25.0cm

新品 STUSSY ステューシー ナイキ エアフォース　黒白 28cm
Nike Classic Leather cortez出品になります！✅出回りが少ない型番の為、希少価値高く　　状態も良好な1足になります。✅割引コメント金額提示お願い致します☆12年前に購入2シーズ使用（以前持主情報）☆12年ほど自宅保管☆形崩れ無し（張りのあるレザー感）☆アウトソール踵外側減り（写真参照）☆内部　踵部分　剥がれ（写真参照）☆箱、タグ無し☆シューレース交換済み☆割引交渉お気軽にコメントお願い致します　　　#✨zoolのコルテッツ部屋✨品番　349026-102製造　2009年製サイズ　27.5cm/us9.5カラー　ベースホワイト/ブラックグリーン素材　レザー◇即購入可能◇フォロー割引有り◇配送方法　気泡緩衝材にて梱包　メルカリ便にて即日配送◆あくまで中古品の為、ご理解頂ける方のみ　購入検討お願い致します。◆コルテッツ価格上昇に伴い　月曜〜日曜にかけ　割引させて頂きますが、翌々週には再出品と共に　設定金額を上げて参ります。　御理解の程、宜しくお願い致します#✨zoolのスニーカー部屋✨NIKE nike ナイキ　Cortez コルテッツClassic クラシック　80 90 映画　Forest Gump フォレストガンプ　トムハンク復刻版　名作　シュプリーム　アメリカ　usスニーカー　ストリートニューヨーク　マンハッタン2000 27

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商品のサイズ27.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

一番の 【✅希少デザイン】NIKE クラシック　レザー　コルテッツ　27.5cm スニーカー

53分钟前

一番の 【✅希少デザイン】NIKE クラシック　レザー　コルテッツ　27.5cm スニーカー

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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8253ac7dd13

 1890

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