永遠の定番

ジェイプレス J.PRESS の紺ブレザーです。

上質なウール素材を使用しており、

エンブレムの金ボタン、

気品の溢れる上質な仕立てとなっています☆

◆アイテム

美品 J.PRESS ジェイ・プレス 紺ブレ 金ボタン ネイビー ブレザー J.PRESS BASIC 紺ブレザー

3ボタン 3B ビジネス スーツ メンズ アウター

ペピンメリノ

◆カラー

ネイビー 紺

◆サイズ

36L (AB5)

胸囲94

腹囲86

身長170

↑タグ表記

約 ㎝

肩幅44

身幅51

袖丈60

着丈71

※平置き、素人採寸です。

若干の誤差はご了承下さいませ。

◆素材

表 毛 100%

裏 キュプラ 100%

◆付属品

なし

◆状態

使用感の少ない、

とても状態の良いお品です。

今後もご使用頂けます。

写真でもご確認くださいませ。

神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェイプレス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

永遠の定番ジェイプレス J.PRESS の紺ブレザーです。上質なウール素材を使用しており、エンブレムの金ボタン、気品の溢れる上質な仕立てとなっています☆◆アイテム 美品 J.PRESS ジェイ・プレス 紺ブレ 金ボタン ネイビー ブレザー J.PRESS BASIC 紺ブレザー 3ボタン 3B ビジネス スーツ メンズ アウターペピンメリノ◆カラー ネイビー 紺◆サイズ 36L (AB5)胸囲94腹囲86身長170↑タグ表記約 ㎝肩幅44身幅51袖丈60着丈71※平置き、素人採寸です。 若干の誤差はご了承下さいませ。◆素材表 毛 100%裏 キュプラ 100%◆付属品 なし◆状態 使用感の少ない、とても状態の良いお品です。今後もご使用頂けます。写真でもご確認くださいませ。神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。

