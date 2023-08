ユナイテッドアローズにて購入

ポリエステル素材 3シーズンOK

カーディガン ジャケット

先日購入の美品です。

一度短時間着用の美品です。

サラリとした軽いツイード調の素材なので、今からの時期オシャレに着こなして頂けると思います。

デニムにもワンピースにも合いました。

★バタフライヤーンにソリッドの糸をトリミングしたコンパクトなツイードタイプのジャケット☆

ワンピースなどの上にサラリと羽織って頂いたり、デニムなどとの組み合わせも素敵です♪

■color

BLACK

■price

20,700円

■Quality

(本体)ポリエステル 85%

レーヨン 10%

ナイロン 5%

(別布部分)ポリエステル 100%

■Size

フリーサイズ

着丈 49cm

身巾 47cm

袖丈 53cm

※ドライクリーニング

※MADE IN CHINA

ご着用時のご注意

・この商品は糸及び編組織お特性上、下垂しやすい性質を持っております。

ハンガーにはかけずに、畳んだ状態で保管してください。

・使用している付属は繊細な為、直接アイロンをかけたり、スチームをかけたりすると変形や光沢消失の原因になります。また、強い力を加えますと脱落したり、破損したりする恐れがありますので、お気をつけください。

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トラッツォドンナ 商品の状態 未使用に近い

ユナイテッドアローズにて購入torrazzodonna トラッツォドンナ ポリエステル素材 3シーズンOKカーディガン ジャケット先日購入の美品です。一度短時間着用の美品です。サラリとした軽いツイード調の素材なので、今からの時期オシャレに着こなして頂けると思います。デニムにもワンピースにも合いました。★バタフライヤーンにソリッドの糸をトリミングしたコンパクトなツイードタイプのジャケット☆ワンピースなどの上にサラリと羽織って頂いたり、デニムなどとの組み合わせも素敵です♪ ■colorBLACK■price20,700円 ■Quality(本体)ポリエステル 85% レーヨン 10% ナイロン 5%(別布部分)ポリエステル 100% ■Sizeフリーサイズ着丈 49cm身巾 47cm袖丈 53cm ※ドライクリーニング※MADE IN CHINA ご着用時のご注意・この商品は糸及び編組織お特性上、下垂しやすい性質を持っております。ハンガーにはかけずに、畳んだ状態で保管してください。・使用している付属は繊細な為、直接アイロンをかけたり、スチームをかけたりすると変形や光沢消失の原因になります。また、強い力を加えますと脱落したり、破損したりする恐れがありますので、お気をつけください。袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック

