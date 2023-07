品質が完璧 おととん様専用　2脚セット　キャンピングムーン　リラックスローチェア テーブル/チェア

椅子の種類···座椅子

収納方式···折りたたみ式

使用人数···1人×2脚

購入後室内にて試用しましたが、想定以上に大きく車のトランクに入らない為売却します。

フレーム部分の保護フィルムを剥がした位でほぼ新品です。

2脚出品していますが同時購入していただける様であればお値引きさせて頂きます。

★キャンピングムーン社製のリラックスローチェアF-1002Cです。ローチェア F-1003Cと比較して背もたれが高く、ハイバックチェアF-1001シリーズと比較して座面が低く、背面に若干傾斜をつけたことが特徴です。セットアップも簡単でパッと広げるだけのワンタッチセットアップ式になっています。またこちらはハイバックの背中部分にメッシュポケットがあり設置時に収納ケースの置き所に困ることなく紛失を防げます。★

★快適な座り心地・途中で少し折れ曲がっている構造で傾斜が絶妙。ゆとりとした背もたれがあって大人でもゆっくりと座れます。★

★肘掛等のデザインはそのままで微妙なカーブを描き、肘を置くと自然に馴染みます。★

★コットン生地★

・頑丈な帆布生地を使用しています。ポリエステルなどの化学繊維と異なり、焚き火の火の粉が当たっても穴の空きにくいです。火の粉気を気にせずに楽しめます。

・2重生地構造でより頑丈に頑丈な帆布生地を2重に縫い合わせ、負荷のかかる座面部にはさらに補強テープを縫い込むことで、タフに使える仕様にしました。

★耐重部補強★

・フレームはアルミパイプで軽量・コンパクト設計。

・耐重部に対して一部補強の為にパイプも使用しており、耐久性をアップに

★背面収納ポケット付き★

・背面にはメッシュポケットや、 フックが掛けられるDカンが付いている。

・収納ケースやなくしやすい小物は背面に入れてください。

★型番F-1002C-CF★

★カラーコヨーテ(ブラウン)★

★サイズ(約)W53.5×D49.5×H96cm(座面高/36cm)★

★収納サイズ(約)Φ15×H115cm★

★重量(付属品む)約4.3Kg★

★静止耐荷重約120kg★

★材質アルミ合金、帆布(コットン)★

★付属品ナイロンキャリーバッグ★

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

