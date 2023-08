大幅値下げしました。

大幅値下げしました。スタート価格 35,000円。即購入OKです。送料無料。HYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーメンズ コート スエード ロングコートブラック 黒 のチェスターコートになります。新品、未使用、タグ付きの商品です。購入価格、52,800円。大人気ブランド、ヒステリックグラマーのスエード調チェスターコートになります。角度や光の当たり方で表情が変わる、スエード調の素材が魅力的なロングコートです。ウエスト紐もありますので、様々な着こなしを楽しめます。定番シルエットなので通勤、通学、お出掛け用、デイリーユースでお使いいただける汎用性の高い1着です。表記サイズ M(一般的なMサイズ位です)着丈 約91㎝身幅 約52㎝肩幅 約40㎝袖丈 約61㎝多少の誤差はご了承下さい。今度の秋冬用にどうぞ!9月位から29,800円に価格変更しますので、お安い今の内にご検討下さい。未使用品ですが、あくまでも自宅保管品になりますので、店舗購入のクオリティーをお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。丁寧に梱包して発送致します。#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー#コート#チェスターコート#ロングコート#スエード#ブラック

