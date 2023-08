ご覧頂きありがとうございます。

noir keininomiya のパンツです。

裾の部分はファスナーのデザインがございます。

素材は硬めな感じで着用したらしっかりしているように見えます。

お仕事でも使って頂けます。

何回着用しましたが、致命的なダメージなどはなくまだまだお使い頂けると思います!

小さなキズや汚れの見落としやシワ、ホコリの付着等ある場合がございます。

必ず画像ご確認の上ご購入お願いします。

簡易包装で発送致します。

◾️色:ブラック

◾️サイズ XSサイズ

・一度人の手に渡った物ですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。

・折り畳んで梱包します。折ジワはご容赦くださいませ。

・環境への配慮のため、簡易包装で発送致します。

※発送後はすり替え防止の為、返品・交換はお受け出来ませんので予めご了承くださいませ。

noir kei ninomiya

ノワール ケイニノミヤ

COMME des GARCONS

コムデギャルソン

タオコムデギャルソン

TAO

tricot COMME des GARCONS

トリココムデギャルソン

コムコム

ジュンヤワタナベ

sacai(サカイ)、TOGAPULLA、トーガプルラ、soduk、スドーク、untishold、perverze(パーバーズ)、アンダーカバー、united tokyo、irene(アイレネ)、akiranaka(アキラナカ)、beautifulpeople(ビューティフルピープル)、コムデギャルソン、mame(マメ)、ロンハーマン、little suzie(リトルスージー )、leinwande、lokitho(ロキト)、drawer、issey miyake(イッセイミヤケ)、HYKE(ハイク)ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、iena(イエナ)、ebony(エボニー)、nagonstans(ナゴンスタンス)、TAN(タン)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ノワールケイニノミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

