【超特価sale開催】 エルベシャプリエ レザーストラップ 1660L キーホルダー

エルベシャプリエ

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レザーストラップ

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カラー ドラジェ（薄ピンク）

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レザーストラップ)商品番号 1660L

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税込¥29400

さとりん様専用ページ

パリ店舗で購入

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エルベシャプリエ レザーストラップ 1660L

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商品の情報 ブランド エルベシャプリエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エルベシャプリエ レザーストラップカラー ドラジェ（薄ピンク）レザーストラップ)商品番号 1660L税込¥29400パリ店舗で購入大人気、エルベシャプリエのレザーストラップです。お持ちのバッグにつけていただけると一気にオシャレ度も増します。探しの方この機会にいかがでしょうか？数回、バックに付けて使用しました。ユーズドである事をご理解いただき、購入して下さい。お探しの方この機会にいかがでしょうか？＃エルベシャプリエ ＃ミョゾティス＃レザーストラップ#レザーチャーム＃ドラジェ＃バックの可愛さアップ

商品の情報 ブランド エルベシャプリエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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