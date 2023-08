偉大な Track mimi Jacket cthec TOZAOU - ジャージ

即決可能です。

TOZAOUのトラックジャケット。

セレクトショップのC THE C で即完した商品です。

大変気に入っていますが、金欠の為に出品しました。

着用回数 : 2回

定価:33,000円

sizeM

着丈, 肩幅, 袖丈, 身幅

67cm, 45cm, 67cm, 52cm

<素材>

表地 : ウール 100%

裏地 : キュプラ 100%

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

TOZAOUのアイコニックなシリーズmimi。スーツ生地のデッドストックから生地の端(ミミ)を使用し、トラックジャケットのラインをオマージュしたデザインに昇華。

取り扱い店舗ごとに異なる生地が使われうるのが魅力の一つ。本商品は、薄手ながらもハリとコシのあるクラシックなチャコールのウール地を使用。ミミは、エメラルドの様な発色の良さが映える。

#tozaou #トラックジャケット #ウール #deptoms #前原

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

