【国際ブランド】 MXPXのLPレコード3枚と7インチレコード1枚のセット 洋楽

MXPXのLPレコード3枚と7インチレコード1枚のセットです。

全てのレコードのジャケットに大きな汚れや抜け、裂けなど大きなダメージはありません。コレクションに近い感じであまり聴いてなかったので良好な状態かと思いますが、20年以上前の中古レコードである事をご理解頂ければ幸いです。

メロコア

スカコア

ハードコア

エピタフ

ノーエフエックス

fat

offspring オフスプリング

green day グリーンデイ

bad religion バッドレリジョン

hi standard ハイスタンダード

no fun at all ノーファンアットオール

PENNYWISE ペニーワイズ

millencolin ミレンコリン

rancid ランシド

operation ivy オペレーションアイビー

dance hall crashers

ダンスホールクラッシャーズ

mxpx

me first and the gimme gimmes

misfits ミスフィッツ

sum41

strung out

no use for a name

punk

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

