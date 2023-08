Canon EOS Kiss X7 カメラ レンズ キット(白色)の出品です。 問題なく機能します。 このキットは初心者に最適です。 数回しか触っていないので、状態はとても良いです。 詳細は写真をご参照ください。 以下の物が商品に含まれます。

Canon EOS Kiss X7 カメラ

Canon EFS 18-55 f3.5-5.6 IS STM ズームレンズ

Canon EFS 40mm 2.8 STM コンパクトレンズ

ボディキャップ

レンズキャップ 2倍

リアキャップ 2個

カメラストラップ

LP-E12 OEM バッテリー 2個

充電器

取扱説明書

キャノンのではありませんが、カメラバッグもお付けします。

I am selling my Canon EOS Kiss X7 camera lens kit. Everything works. This kit is the perfect set for beginners! Overall condition is very good. Please refer to the photos for details. The following is included in the sale:

Canon EOS Kiss X7 camera

Canon EFS 18-55 f3.5-5.6 IS STM zoom lens

Canon EFS 40mm 2.8 STM compact lens

Body cap

Lens cap 2x

Rear cap 2x

Camera strap

LP-E12 OEM batteries 2x

Battery charger

Camera bag

Instruction manual

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

