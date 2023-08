格安販売中 × 【新品未使用】Kith New U998KH1 Balance スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。KITH / Ronnie Fieg and the Frank Lloyd Wright Foundation × New Balance 998 "Beige/Chutney"キス / ロニー・ファイグ アンド ザ フランク ロイド ライト ファウンデーション × ニューバランス 998 "ベージュ/チャツネ"28.5cm(US10.5)品番:U998KH1カラー:ベージュ(Beige)●新品未使用●即購入大歓迎です。●再利用したダンボールで発送致しますので、多少の剥がし跡等ご了承ください。どうぞよろしくお願いします。

