#マミーズキッズのハイローチェア商品一覧はこちら

#マミーズキッズのベビー用品全商品一覧はこちら

管理No.l1093902888

ご覧いただきありがとうございます(*゜∀゜*)

中古ベビー用品店マミーズキッズです✨

✅全国送料無料

✅商品について

一点一点丁寧に時間と手間をかけて一生懸命メンテナンスをしてます♪ 取り外せるシート類はお洗濯をして、本体はていねいに清掃してますので、届いてすぐお使いいただけます✨

✅当店のこだわり

18年以上よごれが原因の返品はありません。勤続10年以上のプロスタッフが丁寧に仕上げております✨当店では単なる中古ではない『プレミアムなおさがり』をご提供いたします✨

『リユース営業士』のむー店長がこだわって、小さいパーツのコンディション等をしっかりチェックしております✨

✅付属品について

お写真の物が全てです。欠品等はお写真を確認ください。

■取扱説明書について

無し。 スマホで見れるPDF取説をご案内します。

■商品のご説明

コンビのハイロー★

電動でゆらゆら~♪

なんと

平均5分36秒で眠りにつきます★

【製品仕様】現状優先

・対象年齢:新生児~4才頃(適応体重~18kg以下)

本体重量 :13.2kg

・サイズ:約

ハイ:W520(ベビーパレットボックス取付時640)×D690~875×H700~1030mm

ロー:W520(ベビーパレットボックス取付時640)×D835~890×H420~745mm

・すやすやオートスウィング(電動)

・ステップ連動リクライニング

・ワンタッチ高さ調整

■商品のコンディション (むー店長の商品こだわり徹底チェック!)

・こちらの商品コンディションランクは【C.一般中古】です。

こちらのお品は使用品となります。

やや使用感はございますが、全体的に見てきれいなお品です。

シートクッションは、少々うっすらよごれ、やや色むらがございます。ご了承ください。

シートクッションは、ネムリラの別グレードの物を装着しております。ご了承ください。

本体は使用による浅い小きずがございます。

使用品ですので、小きず、よごれ等のある程度の使用感はご了承ください。

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

