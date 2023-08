If you have any questions, please feel free to ask me in English.

CHANELシャネル チェーン ショルダーバッグ ラムスキン マトラッセ



ステラマッカートニー ファラベラ ファー バッグ

#モジーコショップオールドセリーヌCELINE

希少色 未使用級 コーチ カメラバッグ ショルダーバッグ シグネチャー レザー



【美品✨】アタオ エルヴィ 2way ショルダーバッグ レザー アーモンド



☆美品☆【A|Xアルマーニ エクスチェンジ】BOXロゴバックル ミニハンドバッグ



ルイヴィトン☆ ショルダーバッグ 正規品

☆基本的にお値下げ交渉は受け付けておりませんが、どうしてもこのお値段で有れば!という方は

TELFAR × EASTPAK TELFAR SHOPPER S コラボ

『このお値段にはなりませんか?』

ミレイ様専用 マルジェラ グラムスラム

と、希望のお値段をコメントお願いいたします。

【最終値下げ!】極美品エミリオプッチ チェーンBUCKETバッグ



MIU MIU VITELLO LUX ヴィッテロラックス バッグ

※大幅なお値引きはお断りさせていただいております

ルイ ヴィトン モノグラム ナイル ショルダーバッグ



カバン3点



【新品未使用】コーチ ミニカメラバッグ ストライプCB868 SVUOI



新品 ポーター トトロ 2way ショルダー バッグ ポーチ ハンド タンカー



美品 クレドラン がま口 ショルダーバッグ 希少 ゴールド金具 くすみグリーン



新品未使用☆ルイヴィトン☆肩掛け☆バッグ☆ノワール



極美品✨ ORZO ハンドバッグ ショルダーバッグ 国産 2way ブラウン

【ブランド:オールドセリーヌ】

エルメス ミニエヴリン 16cm

付属品:ありません

【美品✨】COACH キルティング ハンドバッグ チェーン ショルダーバッグ



大幅値下げ!アタオショルダーバック



バレンシアガ ザシティ ショルダーバッグ 2way ホワイト レザー 肩掛け可



【さち様専用】MIUMIUミュウミュウ⭐︎ショルダーバッグとメタリックがま口バッグ

サイズ

美品 chloe ショルダー バッグ

横縦マチ㎝

バーバリーブルーレーベル ショルダーバッグ ノバチェック ベージュ ホースロゴ

25×19×5

美品GUCCI 2wayチェーンショルダーバッグ



【未使用近い】ルイヴィトン ジャイアント ミュルティ ポシェット アクセソワール

持ち手 肩紐高さ

ディズニー✖︎coach☆コラボ☆ショルダーバック

50㎝

エルメス エブリン



【あおい。様専用】メゾンマルジェラ グラムスラム ミディアム no2

素人採寸になります、必ず誤差はあります。

ゲラルディーニ ショルダーバッグ 未使用



【LOUIS VUITTONルイヴィトン】ソミュール モノグラム・ミニ・ラン布製



【超美品!】シャネル マトラッセ



【最終値下げ】Burberry ミニショルダーバッグ



CHANEL シャネルブティック購入 マトラッセコンビショルダー



【お値下げしました】ロベルトカバリ新品ハンドバッグ ヘビのアクセント



GUCCI グッチ 財布 レディース チェーンウォレット

⚠

ルイヴィトン アクセソワール マルチカラー ポシェット ショルダーバッグ

送料込みの商品になっておりますので、発送の際はダンボール又は(流用品)紙袋での簡易包装になります(商品は緩衝材又はビニール等で梱包されております)折り畳める物はある程度まで小さくして発送させていただきます。

希少品 バーバリー 2way ショルダーハンドバッグ ブラック ゴールド金具

発送方法が気になる方は+1000円で大きめのダンボールで発送致しますのでコメント下さい

★FURLA★メトロポリタン レッドショルダーバッグ



COACH★シグネチャー★ショルダーバッグ



美品 バーバリーズ ショルダーバッグ ノバチェック PVC シャドーホース

⚠

値下新品フルラFURLA SPLENDIDA ショルダー チェーン幅広ストラップ

商品の形状によりシリアルのお写真が見えにくい、掲載出来ない等の商品が有ります。(シリアル等は見える前提で印字されていない物が多く、無理に写真を撮ろうとすると劣化に繋がるため)

入手困難 BURBERRY ノバチェック シャドーホース 2WAY アクセポーチ

商品の真贋に関しましてはプロフィール欄をお読み下さい。

Darich ダーリッチ Dモチーフバニティバッグ



クレしん大好き⭐︎様専用 ルイヴィトン トロター

⚠

RIPANIのショルダーバッグ

購入者都合の返品は了承致しかねます。万が一偽物であった場合のみ対応させて頂きます。

fendi バイザウェイ ショルダーバッグ

【不安がある方は絶対にご購入されないで下さい】

LV ルイヴィトン フェイボリットPM ショルダーバッグ

トラブルの原因になります。

ZANELLATO ザネラート ポスティーナ 2way



美品 ルイヴィトン ヌメ革 ショルダー ストラップ バッグ



☆ ローズさま 専用 ☆

【ヴィンテージ品になります】

バーバリー ヘイマーケットチェック ショルダーバッグ クロスボディ ブラウン

ヴィンテージ品にご理解の無い方、完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えいただきますよう、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします

TODS トッズ 本革 ハンドバッグ



✨美品✨LOUIS VUITTONストラップ



robita ロビタ メッシュレザー2wayボストン ¥23100

・写真の色彩に関しましては、撮影、閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください

るなちん様専用 ゲート ショルダーバッグ



state of escape ロンハーマン限定カラー



エルメス エールライン ショルダーバッグ 斜め掛け ポシェット サコッシュ



大人気✨ PRADA プラダ アクセサリーポーチ ショルダーバッグ ブラック 黒



ロエベ ハンモックバッグ サンドミンク 都内百貨店店舗購入

商品は全てAACD加盟店からの購入、又は有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。

CELINE ビッグバッグ ナノ ブラック バケットバッグ ショルダーバッグ

購入後、再度鑑定へ出される場合は必ず、直営店での鑑定をお願いします(リサイクルショップ、質屋等での鑑定は含みません)偽物と判断された場合は必ず、店舗名、担当者様の連絡先を教えてください、こちらで対応に当たらせていただきます

【未使用】COACH ショルダーバッグ アディー クロスボディ シグネチャー

管理No.223-083-527.6

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

If you have any questions, please feel free to ask me in English.#モジーコショップオールドセリーヌCELINE☆基本的にお値下げ交渉は受け付けておりませんが、どうしてもこのお値段で有れば!という方は『このお値段にはなりませんか?』と、希望のお値段をコメントお願いいたします。※大幅なお値引きはお断りさせていただいております【ブランド:オールドセリーヌ】付属品:ありませんサイズ横縦マチ㎝25×19×5持ち手 肩紐高さ50㎝素人採寸になります、必ず誤差はあります。⚠送料込みの商品になっておりますので、発送の際はダンボール又は(流用品)紙袋での簡易包装になります(商品は緩衝材又はビニール等で梱包されております)折り畳める物はある程度まで小さくして発送させていただきます。発送方法が気になる方は+1000円で大きめのダンボールで発送致しますのでコメント下さい⚠商品の形状によりシリアルのお写真が見えにくい、掲載出来ない等の商品が有ります。(シリアル等は見える前提で印字されていない物が多く、無理に写真を撮ろうとすると劣化に繋がるため)商品の真贋に関しましてはプロフィール欄をお読み下さい。⚠購入者都合の返品は了承致しかねます。万が一偽物であった場合のみ対応させて頂きます。【不安がある方は絶対にご購入されないで下さい】トラブルの原因になります。【ヴィンテージ品になります】ヴィンテージ品にご理解の無い方、完璧をお求めの方や神経質な方のご購入はお控えいただきますよう、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします・写真の色彩に関しましては、撮影、閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください商品は全てAACD加盟店からの購入、又は有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。 購入後、再度鑑定へ出される場合は必ず、直営店での鑑定をお願いします(リサイクルショップ、質屋等での鑑定は含みません)偽物と判断された場合は必ず、店舗名、担当者様の連絡先を教えてください、こちらで対応に当たらせていただきます管理No.223-083-527.6

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FENDI バイザウェイ ミディアムサイズ グレーコール・ハーン コールハーン 新品 ボルドー ゴールド金具 ショルダーバッグJ&M DAVIDSON ミニ デイジー ウィズ スタッズ 白未使用 COACH コーチ 2way ショルダーバッグ【美品✨】ブルガリ アスコット ワンショルダー 三日月 ロゴマニア レザーレア品 FENDI フェンディ シルヴァーナ ショルダーバッグ ハンドバッグルイ ヴィトン モノグラム ミニ マルジョリー ワンショルダー バッグ