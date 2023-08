【メーカー包装済】 ALPHA HA746さ INDUSTRIES モッズコート フライト N-3B フライトジャケット

ご覧いただきありがとうございます♪

PALMUS リアル ムートン レザー B-3 フライト ジャケット 古着



○購入時について

店舗と併売している商品もあります。

在庫確認させていただくので、購入の際は一言コメントください!よろしくお願い致します。

○商品について

サイズ表記: L

裄丈:82

身幅:62

総丈:80

ファー:取り外し可。

カラー:ブラック

素材:写真でご確認ください。

○お値引きについて

お値引きはフォロー必須でお願いします。

お値引き希望の方は、フォロー後に希望金額をお知らせください!

大幅なお値引きはできませんが、なるべく対応させていただきます·͜· ♡

○お願い事項

・着用回数きかれましてもお答えできません。

・購入時期などはお答えできません。

・別箇所の採寸などはできません。

・別カット、着画対応できません。

・専用、取り置きなど対応できません。

・大幅な値下げ交渉は対応できません。

○発送について

お支払いから24~48時間以内に発送します。

土日祝は基本的に発送をお休みしています。

ご了承ください。

○備考

・購入前にプロフィールをご確認ください。

・商品は一部を除き中古です。

・コンディション表記は主観で記載しています。

・サイズ測定は素人採寸になります。

・メルカリ規約に違反することは対応できません。

0.8

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルファインダストリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルファインダストリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

