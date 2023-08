同ブランド、類似、関連商品多数あり^ ^

■商品名■

シュプリーム 刺繍 Sロゴ スモールボックスロゴ パーカー 即完売モデル 入手困難 L ネイビー

20AW

■説明■

大人気 即完売モデルのパーカーです。

肉厚な裏地起毛スウェットを使用したリバースウィーブタイプのベーシックなプルオーバーパーカーです。多数のスモールBOXロゴでSロゴをあしらったデザインになります。

■商品状態■

used品になります。通常的な使用感が有りますが、目立つ汚れ等ございません。

■サイズ■

L

着丈73cm 、肩幅55cm 、身幅63cm、袖丈62cm

素人採寸の為若干の誤差があると思いますがご了承下さい。

■カラー■

ネイビー

■関連ワード■

ナイキ アディダス アンブロ デサント PUMA リーボックシュプリーム オフホワイト 総柄 マルチカラー トレーニング ジムワーク ランニング サッカー ナイトラン 野球 バスケ フットサル フットボール FCRB ブリストル タイトブース tightbooth ステューシー wtaps ワコマリア

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

