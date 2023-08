⭐︎お得なフォロー割&まとめ割を開催してます!

参考価格:31900円

新品未使用品

サイズ:1

[素材]:

正規品 新作フレイアイディー ウエストシャーリングフラワープリントワンピース

アウター(本体(ポリエステル 100%)

刺しゅう糸(ポリエステル 100%)

レーステープ(ポリエステル 100%))

インナー(ポリエステル 90% ポリウレタン 10%)

商品紹介

【女心くすぐるロマンティックドレス】

【Design/Styling】

ほんのり透け感のあるシフォンにオリジナル柄の刺繍を施したロマンティックな雰囲気のドレス。センターにレーステープを、切り替えにはハシゴレースを施した贅沢な仕様です。しなやかなフレアラインとバックスタイルのベロアリボンで女性らしさをプラス。一枚で存在感のあるフェミニンな着こなしが完成します。

☆注意事項☆

確認は人間が行なっているためどうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。汚れ等の見落としはご了承くださいませ。

完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方は

ご購入をお控え下さいますようお願い致します。

保管上または梱包でシワはご容赦ください。

ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などは

ご購入前にご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

