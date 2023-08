ウォルトディズニーワールド

マジックキングダム

エプコット

ハリウッドスタジオ

アニマルキングダム

フロリダにあるウォルトディズニーワールド50周年限定のスターバックスとのコラボマグ、Been there seriesです。

*海外製品は国産のものに比べ作りが雑な場合があります。ご理解いただける方のみご購入ください。

*こちら新品未使用ですが、個人で輸送したものです。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。

*コンディションはお写真でご確認ください。

※マグ自体に破損等はございませんが、専用ボックスに細かな折れ・破れがございます。

*発送方法などご希望ありましたら、お伺い致します( ¨ )

#アメリカディズニー

#パーク限定

#パーク内限定

#パーク限定アイテム

#パーク内限定アイテム

#海外ディズニー

#海外限定ディズニー

#フロリダディズニー

#フロリダ

#ミッキー

#ミニー

#ディズニー

#限定

#コレクター

#コレクション

#スターバックス

#コラボ

#スタバ

#ウォルトディズニーワールド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

