Supreme Stars Camp Cap

シュプリーム スターズ キャンプキャップ

しっかりとしたツイル素材にシュプリームのトレードマークである星柄の刺繍を散りばめたボックスロゴキャップ。

稀少なタグ付き新品未使用です。

カラー:Black / ブラック

シーズン:2013fw

生産国:アメリカ

タグ付き新品未使用ですが、購入から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

付属品はタグのみです。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポスを予定しております。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

#Aprilroofs ← 全出品物★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★ 値下げ不可 ★ 購入時のコメント不要 ★★Supreme Stars Camp Capシュプリーム スターズ キャンプキャップしっかりとしたツイル素材にシュプリームのトレードマークである星柄の刺繍を散りばめたボックスロゴキャップ。稀少なタグ付き新品未使用です。カラー:Black / ブラックシーズン:2013fw生産国:アメリカタグ付き新品未使用ですが、購入から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はタグのみです。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。

