ご覧いただきありがとうございます。

● 商品内容:

・ブランド:PRADA

・色:ブラック

・種類:スニーカー、ローファー

・サイズ:26cm程度

・付属品:本体のみ

●状態:

◎外観、僅かなスレ、クスミ 小傷程度で、使用に支障をきたすような目立つ汚れありません

◎型崩れ少ない

◎内部、かかとの部分にダメージがありますが履いている時は見えません。

---商品購入について---

●本製品は、鑑定済みの正規品です。

商品は鑑定士のおります大手ブランドオークション・市場・リユース店より譲り受けた商品を、こちらに出品しております。

・中古品にご理解のある方のみ、購入を願います。

・万が一偽物だった場合、返金致します。

●商品はリユース品です。

ご購入を検討される場合、「細かなキズ擦れ」や「小さな汚れ」はあるものとお考えください。

細部まで撮影しておりますので、キズ汚れは掲載写真をご確認ください。

しかし、写真に写りきらない細かなキズ、使用感はありますのでご了承ください。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

他サイトにも出品していますので、そちらと被った場合は、早い方を優先させて頂きます。

しっかりと梱包、発送させていただきます!

どうぞよろしくお願い申し上げますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

