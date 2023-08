新品未使用品JIL SANDERスムースレザー&ラバーフラットフォームスニーカー。

イタリアの正規品取扱店から購入しました。

サイズが合わないのでお譲り致します、、、

※室内にて1度試着したのみです

お値下げ交渉はご遠慮いただけますと幸いです。

※商品に不備がある以外の、サイズ感が違った等での返品、返金、交換はお受けできませんので、十分にサイズをご確認いただいた上でご購入くださいませ。

◾︎size 38 【24.0 cm】

※公式サイトサイズ表ではIT38(24cm)となっています

◾︎color ホワイト(アイボリー)

◾︎付属品 専用箱、保存袋

22SS 定価 93,500円

style ID JS32108A-15011 101

【商品詳細】

・調整可能なキャンバスショルダーストラップ

・レザーインソール

・バルカナイズド・ラバー・ソール

・JIL SANDERのロゴ入りインソール

・アッパー:カーフレザー100%、ソール:ラバー100

・スペイン製

#JILSANDER #ジルサンダー #スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

