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選ぶなら DIOR☆ディオールTシャツ☆サイズS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

カラー···ホワイト
専用出品 状態確認用画像
袖丈···半袖
ステラマッカートニー　ビジュー飾りカットソー　ブラック　38 ほぼ新品
ネック···Uネック
yori ブラウス　shirocon サイズ36
季節感···春、夏
6ビューティアンドユース　麻　リネン　ノースリーブ　ベージュ

【お値下げ】コムデギャルソン　織柄カットソー
サイズS (着丈60cm 肩幅40cm 身幅46cm )

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商品の情報

商品のサイズS
ブランドクリスチャンディオール
商品の状態新品、未使用

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カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏サイズS (着丈60cm 肩幅40cm 身幅46cm )

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ブランドクリスチャンディオール
商品の状態新品、未使用

選ぶなら DIOR☆ディオールTシャツ☆サイズS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

51分钟前

選ぶなら DIOR☆ディオールTシャツ☆サイズS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
2
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出品者

db2dc3c3

 1357

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コメント (7)

db2dc3c3
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