商品: 【激レア】 THE CHAINSMOKERS

SNOOP DOGG LEANON TERROR SQUAD

a tribe called quest hip hop系 コーチジャケット

メンズ Lサイズ ナイロン素材 一点物

ブランド : NB

サイズ : L

実寸サイズ ㎝(おおよそ)

肩幅:49

身幅:58

着丈:70

袖丈:63

素材: 画像でご確認ください

管理者番号

WS753

数ある商品の中からご覧にいただきありがとうございます。 トラブル防止のためプロフィールをお読みになった上ご購入いただければと思います。商品: 【激レア】 THE CHAINSMOKERS SNOOP DOGG LEANON TERROR SQUAD a tribe called quest hip hop系 コーチジャケット メンズ Lサイズ ナイロン素材 一点物 ブランド : NB サイズ : L実寸サイズ ㎝(おおよそ)肩幅:49身幅:58着丈:70袖丈:63素材: 画像でご確認ください管理者番号WS753送料無料です!簡易包装して発送致します。即購入OKです。商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております! 当方、ノンスモーカーです。 ペット類も飼っておりません。 USED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ等はご了承ください。 神経質な方、新品同様を好まれる方はご遠慮下さいませ。 出品にあたり状態を確認しておりますが素人判断ですので 見落としなど有る場合もございます。 環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。 商品到着後に「思っていたものと違った」等の 理不尽な理由での返品希望はご遠慮下さいませ。最後までお読み頂きありがとうございます。

