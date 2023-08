私はセカンドオーナーとなります。

付属品は全て完備しており、動作も良好です。さらに

"クリアケース"

"クレードル BCR-NWH10"

"リモートコマンダー RMT-NWS20"

をお付けします。

傷や汚れに関して、お部屋で使用するのみだったので落としたりぶつけたりはしていません。汚れは有りませんが傷は所々お見受けします。しかしほとんどが使用してて出来てしまうような擦り傷です。バッテリーは常に労り充電モードで使用してました。

■音質

高音中音低音それら全体の響き、残響感がとても優れており、特に低音のホール感と"油絵のような濃厚さ"を欲する人は最適なプレーヤーかと思われます。エージングに関しては以前のオーナー様は約700時間再生していたと仰ってましたので、私の再生時間(画像8)も合わせると1300ぐらいなので届いた瞬間から熟成された、芳醇ウォームサウンドを味わう事が可能です。

さらに、こちらのNW-WM1ZはCFW(カスタムファームウェア)を導入しています。

通常のNW-WM1Zより機能を色々増やして使い勝手と音質を良くしています。地味にスリープタイマー機能(画像6)が便利でゆったり音楽を聴きながら寝るときに重宝してました。

音質強化のやり方は少々変わってまして、ホールドスライドをオンにして本体を起動するとバッテリー消費量を増やし、高音中音低音全音域の解像度を向上させるプラスv2モード(画像8)で起動します。この状態の低音の芳醇さがたまらなく好きで私は残響感の合う音楽は此方の機体で音楽鑑賞していました。(ホールドスライドをオフにして起動すると従来通りのバッテリー消費量、音質となります。)

売却理由はポータブルオーディオからホームオーディオへ移行する事が決まった為です。

即決での購入が可能です。値下げ交渉は受け付けておりません。

ご承知おき下さいm(_ _)m

一味違ったNW-WM1Zに興味がある方、クラシック好きの方、どうでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします^_^

CFWでプラスされた標準便利機能

・スリープタイマー

・バッテリーの内容量最大時の文字表示

・SONY最高級機DMP-Z1のDSEE HXを搭載(画像7)

etc.

#SONY

#ウォークマン

#オーディオプレーヤー

#ハイレゾ

#バランス接続

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

