2022年最新入荷 WAVE BOSE SOUNDTOUCH 4 SYSTEM MUSIC スピーカー

商品の情報 ブランド ボーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2年ほど前に77000円にて購入しました。シルバーの色味になります。ほとんど使用せず、置いているだけなので出品いたします。こまめに拭いたりしていたので、状態は良いかと思います。天面の前側によく見ると線のようなものがあるのですが、購入当初からあったものになります。主にiPhoneと接続しての使用で、CDは試しに入れて再生した程度になります。付属品等は写真の通りになります。リモコンはビニールのカバーをつけたままたまで、何回か使用しましたが基本的には引き出しにしまったまま、iPhoneにて操作していました。現在は販売されていないようですので、この機会にいかがでしょうか?中古品になりますので、写真や状態をよくご確認の上ご購入ください。箱は処分しておりますので、エアパッキンや新聞紙等の緩衝材を使用し、段ボールに入れて発送いたします。BOSE WAVE SOUNDTOUCH MUSIC SYSTEM 4 ⅣBLUETOOTH対応有CDプレーヤ種類: CDプレーヤFLAC: FLAC対応有USB DAC有USB有無種類: USB2.0WiFi: WiFi内蔵color: SILVERインターネットラジオ有イーサネット端子有サウンドバー・ベースタイプ: 非サウンドバー・ベースタイプスピーカタイプ: スピーカ一体センター部タイプ: センター部一体型ハイコンポタイプ: 非ハイコンポ圧縮音楽再生機能有無種類: MP3#ボーズ#BOSE

