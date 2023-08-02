格安販売中 state of escape ショルダー ショルダーバッグ

state of escape ショルダー タイプです

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新品未使用です

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サイズ：バッグ・横19.0cm×縦14.0cm×マチ9.0cm

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素 材：ネオプレン

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マネキンの写真は、この形と同じバックです。

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目安にご覧下さい

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購入時期 23年3月

ロエベパズルバッグミディアム

購入場所 セレクトショップ

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定価は5万弱でした。

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 新品、未使用

state of escape ショルダー タイプです新品未使用ですサイズ：バッグ・横19.0cm×縦14.0cm×マチ9.0cm素 材：ネオプレン色 ダスティーピンクマネキンの写真は、この形と同じバックです。目安にご覧下さい購入時期 23年3月購入場所 セレクトショップ定価は5万弱でした。

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 新品、未使用

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