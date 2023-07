FOXEY フォクシー トップス(新品タグ付・サイズ38)です。

FOXEY フォクシー トップス(新品タグ付・サイズ38)です。実寸では、肩幅約36センチ、着丈約60センチ、身幅(脇の下部分を採寸)約46センチ程度です。素人の採寸ですので,多少の誤差はお許し下さい。 定価:62,640円素材:表地が絹82%・毛14%・ナイロン3%・ポリウレタン1%、衿と袖口が綿53%・ポリエステル47%で、裏地がポリエステル100%カラーは真っ白ではなく、キナリっぽいと思いますが、感じ方に個人差があるかと思いますので写真からご判断ください。参考写真:写真4枚目から6枚目の写真は平置きの状態の参考までにサイズ40のものを掲載しています。 こちらはSP商品です。 お正月にたくさんの福袋を購入しましたが、自分では使わないものをお譲りさせていただきます。 新品・未使用ですが、一度、人の手にわたっているものです。また、素人の保管ですので、小さな傷などがあると思いますのでそれでも良いという方に格安にてお譲りさせていただきます。多少の値引き交渉は検討いたしますので、よろしくおねがい致します。

