数量限定セール メゾンドソイル ブロックプリント ピンタックワンピース ロングワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ソイル 商品の状態 新品、未使用

メゾンドソイルのブロックプリントピンタックワンピースになります。サイズ2お色はダークブルーとても素敵で一目惚れで購入しましたが 何となく似合わない様な気がして…試着のみの美品です。さらりとした肌触りが心地よいコットンボイル素材を使用したワンピース。インドのグジャラート州AJRAK村で昔から継承されている伝統技術の一つで、手彫りされた木版を使い手押しで生地にプリントを施す"ブロックプリント"により、木をモチーフにした柄を表現。 機械による均一で単調なプリントとは異なり、全てが手作業のため一つ一つに多少のムラ感があり、ハンドメイドならではの温もりが感じられるテキスタイルとなっています。 前後のネック周りとアームホール下に施された無数の細やかなピンタックが目を惹き、首元は詰まりすぎない程よい開きのクルーネック。 バスト下から裾にかけて、ピンタックにより折り綴じられた生地のふんわりとしたボリューム感を楽しめます。 両サイドには便利なポケットも付いています。 サイズ展開は1、2。着丈のみの違いとなります。 カラー・・・ダークブルー、ブラック、 サイズ・・・1、2、 素材・・・表地/コットン100%、裏地/コットン100%、 定価 税込35200円お値引きは今の所考えておりません。カラー···ブルー柄・デザイン···花柄

