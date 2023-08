「探偵神宮寺三郎 白い影の少女」

定価: ¥ 4800

#ゲーム #アドベンチャー #ゲームボーイアドバンス #Other

中古のため傷有りにしました

好きなゲームでずっと持っていたのですが、ハードの動作が悪くなってきたので、動作確認ができるうちに出品しようと思いました。

ゲームボーイアドバンスのソフトです。

dsライトで動作確認してあります。

発送は宅急便にしたいと思います。

ネコポスと宅急便コンパクトは考えていません。

ごめんなさい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

