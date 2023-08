撮影後は速やかに段ボールに戻して保管しております。

NIKE EPIC REACT FLYKNIT BETRUE



ラン ザ ジュエルズ × ナイキ SB ダンク ハイ 28センチ

SNKRSより自身で購入した確実正規品であり、複数の方の手に渡って現在に至るものではございません。

グラビス gravis ターマック グリーン 27.5センチ US9.5インチ



新品 HOKA ONEONE ホカオネオネ クリフトン8 26cm ノーマル幅

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG

Converse CT70 x Undercover

"LUCKY GREEN"

adidas ZX8000 レゴ コラボスニーカー

28.5cm(US10.5)

Nike Air Jordan 1 Black/Pine Green

新品・未使用

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HI union コラボ



visvim 靴 極美品visvim patrician wt-folk

明るすぎず暗すぎないグリーンです。

ミズノ WAVE PROPHECY Strap 26.5cm MIZUNO



ざわざわ様専用VANS EraDOGTOWN バンズ エラ ドッグタウン※箱あり

過去に耐えがたい不良品に当たったことがあるため、以降は必ず検品しております。

On Cloud 5 Waterproof 27.5cm



sacai×NIKE Vapor Waffle Black Gum 27.5cm

特段の不具合もなく、優良な個体であることを確認しておりますが、私よりも神経質な方はご遠慮ください。

ナイキ SB ブルイン シュプリーム パイン グリーン



☆ ニューバランス スニーカー CM996

なお、現時点におきまして、表示価格からのお値下げは考えておりませんので予めご了承ください。

NIKE REACT PRESTO BEAMS 28cm ナイキリアクトプレスト



エアマックス90 超人気モデル‼️美品‼️ゴールデンサイズ‼️27cm

発送に際しては、シューズボックスをプチプチにお包みし、NIKEから送られてきた際の段ボールにお入れして発送させていただきます。

箱無し NIKE AIR JORDAN 11 RETRO サイズ28.5Cm



ADIDAS アディダス ネイビー&ホワイト Top Ten 2000

宜しくお願い致します。

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO V.1 ネイビー レッド



NIKE GS AIR JORDAN 1 MID WHITE GYM RED



本日特価 コービー マンバレイジ グリンチ



【新品】ナイキ エアマックス90 ゴアテックス メンズシューズ GORE-TEX

DUNK ダンク

ナイキエアジョーダン1 ウォッシュドピンク

AIR JORDAN エアジョーダン

VANS×NEIGHBORHOOD OLD SKOOL ナチュラル 28.0cm

HIGH ハイ

AIR JORDAN 2 RETRO カラー:WHITE

MID ミッド

コンバース チャックテイラー オールスター ct70 ハイカット ブラック

LOW ロー

VETEMENTS×Reebok PUMP FURYポンプフューリーヴ25.5

つま黒

ACE様専用

シーン···バスケットボール

Tom Sachs × Nike トムサックス×ナイキ 23.5

メインカラー···ホワイト、ブラック、グリーン

Anta KT8 US9.5

32

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

撮影後は速やかに段ボールに戻して保管しております。SNKRSより自身で購入した確実正規品であり、複数の方の手に渡って現在に至るものではございません。AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG"LUCKY GREEN"28.5cm(US10.5)新品・未使用明るすぎず暗すぎないグリーンです。過去に耐えがたい不良品に当たったことがあるため、以降は必ず検品しております。特段の不具合もなく、優良な個体であることを確認しておりますが、私よりも神経質な方はご遠慮ください。なお、現時点におきまして、表示価格からのお値下げは考えておりませんので予めご了承ください。発送に際しては、シューズボックスをプチプチにお包みし、NIKEから送られてきた際の段ボールにお入れして発送させていただきます。宜しくお願い致します。DUNK ダンクAIR JORDAN エアジョーダンHIGH ハイMID ミッドLOW ローつま黒シーン···バスケットボールメインカラー···ホワイト、ブラック、グリーン32

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

NIKE AIR PRESTO PRM 限定モデル“ハロウィン“ メンズ27cm新品未使用 ニューバランス993NIKE×アンダーカバー GORE-TEX エアフォース1 ホワイトNIKE DUNK HIGH PREMIUM SB ナイキ ダンクハイプレミアムオニツカタイガー メキシコ 66 SD クリーム メンズ スニーカーNew Balance CM1700B1 26.5cm