母の服です。 お値下げしました。

レオナールらしい華やか花柄のトップスです。とっても綺麗な色です。

綿素材で着やすいと思います。

前ボタンで使いやすいですよ

レオナールお好き方にお譲り致します。

お尻までしっかり隠せる丈ですので

体型カバーにもチューニックとして

白いパンツに履かれると

凄くハッキリします。

■送料 無料

■匿名配送

■サイズ M

バスト79〜87

身長152〜160㎝

■肩幅39着丈72㎝袖丈27㎝

■黒地にカラフルハイビスカス柄です。

★後ろ両肩に少し汚れがございます。

写真に載せておきます

ご確認くださいませ

写真③④

それ以外は綺麗な状態で

まだまたお使い頂けます。

あくまでも中古品になりますので

個人での出品です。店頭で購入するようなお品をお求めの方は購入をご遠慮ください。

細かい見落としがあるかもしれません。ご理解の上、ご購入くださいませ

ブランド品なんで

すり替え防止の為返品は受付てません。ご了承くださいませ

発送は小さく畳んで発送させて頂きます。簡易包装になります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 やや傷や汚れあり

母の服です。 お値下げしました。レオナールらしい華やか花柄のトップスです。とっても綺麗な色です。綿素材で着やすいと思います。前ボタンで使いやすいですよレオナールお好き方にお譲り致します。お尻までしっかり隠せる丈ですので体型カバーにもチューニックとして白いパンツに履かれると凄くハッキリします。■送料 無料■匿名配送■サイズ Mバスト79〜87身長152〜160㎝■肩幅39着丈72㎝袖丈27㎝■黒地にカラフルハイビスカス柄です。★後ろ両肩に少し汚れがございます。写真に載せておきますご確認くださいませ写真③④それ以外は綺麗な状態でまだまたお使い頂けます。 あくまでも中古品になりますので個人での出品です。店頭で購入するようなお品をお求めの方は購入をご遠慮ください。細かい見落としがあるかもしれません。ご理解の上、ご購入くださいませブランド品なんですり替え防止の為返品は受付てません。ご了承くださいませ発送は小さく畳んで発送させて頂きます。簡易包装になります。

