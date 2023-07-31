高級ブランド 【GW限定値下げ】Chloe woody スモールトートバッグ トートバッグ

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定価 223,000円

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即日配送可能です！クロエChloe“Woody”スモール トートバッグ ブラックカーフスキン2月に都内の店舗にて購入致しました。他サイト、友人にも声をかけておりますので突然削除の可能性があります。お早めにご購入ください♪定価 223,000円2022年秋冬新作新品未使用タグ付きブランド巾着付きです。大流行中のバッグですが、本革ブラックで大人っぽく使い勝手はかなり良いかと思います。別のバッグを購入したので、こちらは新品未使用でお譲り致します。- ショートハンドル2本 - 取り外し・調節可能なロングストラップ - 広々としたメインコンパートメント1つ - 内側にフラットポケット1つ - リネンのライニング ダストバッグ付き- 幅：26.5 cm - 高さ：20 cm - 奥行き：8 cm - ハンドルの高さ：11 cm - ストラップの高さ：52 cmカラー···ブラック

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