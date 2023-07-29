最旬ダウン VMPD5-55-8 純白金 月光 草履 誉田屋源兵衛 未使用 銀 上品 木箱入 着物

未使用品ですが、自宅保管品です。

本加賀友禅 作家 【奥原一就】 正絹 黒留袖

木箱に保管に伴う薄汚れがございます。

［6910］色留袖 鏡裏草花文様 駒刺繍 金彩 一つ紋 正絹 着物 袷

草履自体には汚れや傷はございません。

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未使用品 袋帯 ベージュ マルチカラー 織り 幾何学模様 しゃれ袋帯 正絹



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サイズ：約23cm

★きもの道楽 × 夢二郷土美術館★七夕.格子柄 赤白.反物 洗える着物

かかとの高さ：約4.5cm

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【玉華宝飾】円の中にひょうたんとツバメ 未使用



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反物 黄八丈 赤 格子 絹100

カラー...シルバー

未使用品お誂え正絹袷着物 ベージュたたき染め刺繍柄付下げしつけ糸付和装パーティー

種類...草履

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

未使用品ですが、自宅保管品です。木箱に保管に伴う薄汚れがございます。草履自体には汚れや傷はございません。画像のものが全てです。詳細は画像にてご確認ください。サイズ：約23cmかかとの高さ：約4.5cmカラー...シルバー種類...草履

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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