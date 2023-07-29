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未使用品ですが、自宅保管品です。
本加賀友禅 作家 【奥原一就】 正絹 黒留袖
木箱に保管に伴う薄汚れがございます。
［6910］色留袖 鏡裏草花文様 駒刺繍 金彩 一つ紋 正絹 着物 袷
草履自体には汚れや傷はございません。
☆kana様専用おまとめ☆美品 夏着物 正絹 絽付け下げ W-95
画像のものが全てです。
値下げ交渉ＯＫ！訪問着・無地等にピッタリ！西陣織の紗の袋帯（正絹）S401
詳細は画像にてご確認ください。
未使用品 袋帯 ベージュ マルチカラー 織り 幾何学模様 しゃれ袋帯 正絹
nas-813☆夏帯 仕立て上がり 九寸 絽 名古屋帯 京都 西陣織 正絹 新品
サイズ：約23cm
★きもの道楽 × 夢二郷土美術館★七夕.格子柄 赤白.反物 洗える着物
かかとの高さ：約4.5cm
ma4681 本場奄美大島紬 正絹 泥染 着物 反物 証紙 縦横 リメイク生地
値下げ交渉ＯＫ！フォーマル 一越地 たたき染 訪問着 正絹 Ｌ２５９
【玉華宝飾】円の中にひょうたんとツバメ 未使用
アンティーク 花模様の振袖 黒地 金駒刺繍 着物
値下げ‼️ 送料無料 未使用品 正絹 夏物 附下 駒絽織 京友禅 暈し染
反物 黄八丈 赤 格子 絹100
カラー...シルバー
未使用品お誂え正絹袷着物 ベージュたたき染め刺繍柄付下げしつけ糸付和装パーティー
種類...草履
「値下げ交渉ＯＫ！」夏物 洗える ポリエステル 絽 小紋 セット Ｌ６１０
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
訪問着 辻ヶ花 美品 正絹 広エリ
裄66.5cm 薄オレンジ色に花々訪問着セット 正絹 袷 着物・帯・帯締め帯揚げ
日本舞踊 大衆演劇 舞台衣装 裾ひき お引きずり 正絹
お洒落でスッキリ袋帯▪金色の地に金の濃淡で花唐草柄の誰が袖文様▪長さ４４５ｃｍ
本真綿結城紬 手織 泥染 着物反物 正絹 黒 ♯9282
未使用品ですが、自宅保管品です。木箱に保管に伴う薄汚れがございます。草履自体には汚れや傷はございません。画像のものが全てです。詳細は画像にてご確認ください。サイズ：約23cmかかとの高さ：約4.5cmカラー...シルバー種類...草履
商品の情報
商品の状態
新品、未使用
最旬ダウン VMPD5-55-8 純白金 月光 草履 誉田屋源兵衛 未使用 銀 上品 木箱入 着物
375
16分钟前
最旬ダウン VMPD5-55-8 純白金 月光 草履 誉田屋源兵衛 未使用 銀 上品 木箱入 着物
¥
17,000
¥
12,750
(税込) 送料込み
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浴衣/水着
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VMPD5-55-8 純白金 月光 草履 誉田屋源兵衛 未使用 銀 上品 木箱入
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
db2d79214c274
1912
本人確認済
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コメント (7)
最旬ダウン VMPD5-55-8 純白金 月光 草履 誉田屋源兵衛 未使用 銀 上品 木箱入 着物
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