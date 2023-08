美品 FURLA フルラ レディース 2wayショルダーバッグ ピンク

美品 FURLA フルラ レディース 2wayショルダーバッグ ピンク★鑑定済み本物保証★管理番号 2805-041801★商品状態全体的に未使用でキレイな状態なので、使用するには全く問題はありませんブランド:FURLA フルラ 製造国: made in BULGARIAカラー:ピンク系サイズ:W28 H18.5 D12cm 素材:レザー 仕様:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2付属品:保存袋,ショルダー紐■もちろん本物ですのでご安心下さい■【参考定価 59,900円】美品です♪〇年齢も問わず合わせやすい☆〇こちらはフルラ定番のレディース 2wayショルダーバッグです☆〇普段のお仕事を頑張っているあなたに♪〇大切な人へのプレゼントに♪〇他の人とは違う高級感をあなたに♪角などの状態→キレイな状態です◎金具類メッキの状態→キレイな状態です◎内側の状態→キレイな状態です◎使い勝手抜群のオシャレな商品です☆この機会に是非どうぞ◎届いたその日から気持ちよくお使いいただけます☆美品です♪もちろんフルラのお店でメンテナンスのご相談は可能なお品でございます。使い勝手抜群のフルラ定番のレディース 2wayショルダーバッグをこの機会にどうぞ。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております)ご覧いただきありがとうございます。画像をよくご確認の上、ご購入下さい。よろしくお願いします。#FURLA#フルラ#レディース#2way#ショルダーバッグ#ピンク

