【あす楽対応】 «1週間コーデ»大人女子オフィスカジュアル レディース服まとめ売り キレイめ その他

♥♥3週間コーデ♥♥

元販売員が自信を持ってお届け♡

3週間コーデまとめ売りです♡

約22通りのコーディネートが楽しめますよ♪

どのアイテムも上下それぞれ合わせられます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

未使用美品~中古美品まで。

ほとんどブランドばかりです♡

お届けしてすぐに可愛いコーディネート完成です(,,,> <,,,)♡

通勤通学、ママコーデにもおすすめです!

トップス 5点

ボトムス 5点

パフスリーブショートトップス

薄ボーダーホワイト系 Mサイズ相当

★Supreme.LaLa./シュープリームララ 未使用

フリルノースリーブニット

オレンジ M

パフスリーブトップス

ブラック フリーサイズ

コットンレースプルオーバー

ピンク Mサイズ相当

パフスリーブ薄ニットトップス

ベージュ Mサイズ相当

デニムストレートパンツ

ブルー サイズ36 ウエスト平置き38

リネン混フレアスカート

ブルー M相当

※裾ホツレは仮縫い済み

マーメイドスカート

ベージュ M

ウエストゴム小花柄フレアスカート

ブラウン S

ボタニカルシフォンフレアスカート

ブラック M

★画像のお洋服のみの出品です。

