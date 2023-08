衣料品店の倉庫から出てきました。

90年代のNIKEのtシャツ のデッドストックです。袖、裾共にシングルステッチ。

少し焼けてます。5枚目参照。

サイズ XL

着丈75

身幅53

肩幅55

袖丈19

割引はフォローしていただけている方のみさせて頂きます。

NIKE アディダス ナイキ

patagonia パタゴニア

north face ノースフェイス

L.L.bean LLビーン エルエルビーン

REI アールイーアイ

Eddie Bauer エディーバウアー

champion チャンピオン

reverse weave RW リバースウィーブ

目無し 目なし

GAP ギャップ OLD GAP オールドギャップ

ポケットTシャツ ポケT

ボーダー マルチボーダー

ロンT ロングスリーブ カットソー

開襟 オープンカラー

テーパード

アウトドア

キャンプ

フィッシング

スーベニア

USA製 made in usa アメリカ製

noroll

comfortablereason

goofycreation

sundaysbest

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

衣料品店の倉庫から出てきました。90年代のNIKEのtシャツ のデッドストックです。袖、裾共にシングルステッチ。少し焼けてます。5枚目参照。サイズ XL着丈75身幅53肩幅55袖丈19割引はフォローしていただけている方のみさせて頂きます。NIKE アディダス ナイキpatagonia パタゴニアnorth face ノースフェイスL.L.bean LLビーン エルエルビーンREI アールイーアイEddie Bauer エディーバウアーchampion チャンピオンreverse weave RW リバースウィーブ目無し 目なしGAP ギャップ OLD GAP オールドギャップポケットTシャツ ポケTボーダー マルチボーダーロンT ロングスリーブ カットソー開襟 オープンカラーテーパードアウトドアキャンプフィッシングスーベニアUSA製 made in usa アメリカ製norollcomfortablereasongoofycreationsundaysbest

