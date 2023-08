ドレスいろいろ出品しています!

ローブドフルールグロッシー ショルダーチュール×ツイードタイトミニドレス

即購入OK⭕、まとめ買いOK⭕

エンジェルアール ミニドレス ワンピース



ジャンマクレン キャバドレス

JEAN MACLEAN ジャンマクレーン

刺繍レース×サイドチュールタイトミニドレス ローブドフルール 黒 GL2483

ロングドレス インナーミニ

kylie カイリー sugar Jessica/キャバドレス ミニドレス

ネイビー系

ROBE de FLEURS(ローブドフルール) ドレス L

レース素材

【お値下げ】美品!プライドグライド パーティドレス ボレロ付き

ふわふわのレーススカートのロングドレスです

ビジュー襟リボン×バイカラードレス

トップスはオフショル風になります

新品☆アイダン☆ビーディング刺繍チュールレースドレスUS0黒☆ウェディング演奏会

内側にゴムのストラップがあってズリ落ち防止○

タダシショージ レッド フィットアンドフレア ワンピース

花柄の立体刺繍レースとラインストーンがたくさんついていて豪華です

【美品】結婚式•パーティー•ドレス ブルーグレー ボレロ付

スカートはレースのロングスカートの中にサテン地のミニスカート入り

社交ダンスドレス ワンピース ヒョウ柄 モダンドレス 長袖 社交ダンスドレス

生地が擦れて毛羽立っていますが、外側にレースの

キャバドレス Sサイズ

ロングスカートがあるので直接は見えません

エンジェルアール AR キャバドレス ホワイト

バックスタイルはスピンドルで編み上げリボンで調整できます

水色フレアドレス



DEA. by ROBE de FLEURS ブルー L

サイドファスナー

ラメAラインロングドレス演奏会ステージ誕生日パティーキャバ嬢ナイトクラブ

胸パッドあり

JEWELS ホルターカットビジューツイードドレス

伸縮性なし

【ROBEdeFLEURSGlossy】ストレッチタイトミニドレス

裏地あり

TADASHI SHOJI タダシ マキシ ロングベアドレス ワンピース 黒

サイズ9号

◉【匿名発送】IRMA*シアーレースビジュー ミニドレス

普段Mサイズを着ている人向け

【特別セール中】キャバ ドレス



DazzyStore Jewels キャバドレス 22着セット まとめ売り



マリココウガ婦人ドレスタグ新品

【ファッション共通事項】

ローブドフルール グロッシー ビジュードレス キャバドレス 桜咲乃亜着用

モデル着用画像の無いものは着用画像の追加掲載ができません(サイズが合わないから出品しているため)

andy ミニドレス ドレス キャバ パーティー レース

メルカリ便の規格内に収めるために圧縮しての発送となりますのでご了承ください

ドレス ワンピース お呼ばれ 結婚式 フォーマル パーティ アイスグレー L

保存時のシワがあります

dorry doll ドレス

記載以外に着られないほどの大きなダメージは見当たりませんが、中古なので使用感はあると思ってください

ドレス ワンピース お呼ばれ 結婚式 フォーマル パーティ ピンクベージュ L

毛羽立ち、ビジュー取れ、ほつれ、染み、タバコ、香水、汗、匂い、糸など見落としがあるかも知れませんので、ダメージがあっても気にならない方にお譲りします

新品同様定価3.5万Alice

自宅保管品ですので、完璧を求める方、細かい事が気になる方、神経質な方はご遠慮ください

新品カイリーkylieシアー フラワー刺繍 ミニドレスemiriawiz

カテゴリーの存在しないブランドはデイジーストアのカテゴリーで統一しています

ラグナムーン LAGUNAMOON 結婚式 パンツドレス

フリマアプリで中古を購入することにご理解のある方のみ

【エンジェルアール】バストファスナービジューツイードタイトミニドレス

コンビニ払いは不可です

今年新作 三重レース ミニ二次会ワンピース 披露宴演奏会ステージ 食事会

購入はプロフィールをお読みください

ウェディングdress9号 オフホワイト



an チュールリボン ワンショルダー マーメイドドレス

ロングドレス ミニドレス ワンピース

結婚式ワンピース膝丈ミディアムドレス ローブドフルールDeaAndyエルケイ系

キャバドレス キャバワンピ パーティードレス フォーマル 発表会 結婚式 二次会 お呼ばれ デート イベント バースデー などにもどうぞ!

総スパンコールストレッチロングドレスステージ演奏会誕生日パティーキャバ嬢クラブ



オールレースハイネックワンピース

#ミニドレス #キャバドレス #キャバワンピ #デイジーストア #ドレスライン #ロングドレス #パーティードレス #フォーマル #イベント #バースデー #お呼ばれ #二次会 #dazzystore #sugar #irma #cream #andy #angelR #jewels #an #SOBRE #tika #Riage #Glossy #ローブドフルール #アマンダブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジェルアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

ドレスいろいろ出品しています!即購入OK⭕、まとめ買いOK⭕JEAN MACLEAN ジャンマクレーンロングドレス インナーミニネイビー系レース素材ふわふわのレーススカートのロングドレスですトップスはオフショル風になります内側にゴムのストラップがあってズリ落ち防止○花柄の立体刺繍レースとラインストーンがたくさんついていて豪華ですスカートはレースのロングスカートの中にサテン地のミニスカート入り生地が擦れて毛羽立っていますが、外側にレースのロングスカートがあるので直接は見えませんバックスタイルはスピンドルで編み上げリボンで調整できますサイドファスナー胸パッドあり伸縮性なし裏地ありサイズ9号普段Mサイズを着ている人向け【ファッション共通事項】モデル着用画像の無いものは着用画像の追加掲載ができません(サイズが合わないから出品しているため)メルカリ便の規格内に収めるために圧縮しての発送となりますのでご了承ください保存時のシワがあります記載以外に着られないほどの大きなダメージは見当たりませんが、中古なので使用感はあると思ってください毛羽立ち、ビジュー取れ、ほつれ、染み、タバコ、香水、汗、匂い、糸など見落としがあるかも知れませんので、ダメージがあっても気にならない方にお譲りします自宅保管品ですので、完璧を求める方、細かい事が気になる方、神経質な方はご遠慮くださいカテゴリーの存在しないブランドはデイジーストアのカテゴリーで統一していますフリマアプリで中古を購入することにご理解のある方のみコンビニ払いは不可です購入はプロフィールをお読みくださいロングドレス ミニドレス ワンピースキャバドレス キャバワンピ パーティードレス フォーマル 発表会 結婚式 二次会 お呼ばれ デート イベント バースデー などにもどうぞ!#ミニドレス #キャバドレス #キャバワンピ #デイジーストア #ドレスライン #ロングドレス #パーティードレス #フォーマル #イベント #バースデー #お呼ばれ #二次会 #dazzystore #sugar #irma #cream #andy #angelR #jewels #an #SOBRE #tika #Riage #Glossy #ローブドフルール #アマンダブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンジェルアール 商品の状態 やや傷や汚れあり

ローブドフルール グロッシー xs ブルー キャバドレス キャバ嬢 ネイビー【値下げ】ウエディングドレス ホワイト新作ローブドフルールパーティードレス a.r.azalearose チャコール【送料込み】AIMERエメ総シルクカラードレス訳アリ特価 花の妖精イブニングドレス XXLJEAN MACLEAN ジャンマクレーン ロングドレス インナーミニ早急に売りたい為今日のみこの価格 フラワービジュー×ジップアップタイトドレスGlossy ローブドフルール グロッシー ブラックツイードRiage リアージュ ミニドレス