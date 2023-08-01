最新デザインの エアジョーダン 1 mid Nike スニーカー

エアジョーダン1 midの23.5cmです。

完売サイズ24.5ナイキウィメンズエアジョーダン 1ミッドブラックジムレッド

ナイキ公式オンラインストアで購入した確実正規品です。

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【新品未使用】人気 完売カラー AIRJORDAN1MID ジムレッド シカゴ

3回ほど屋外で着用しましたが、目立ったダメージやソールの減りはなく、綺麗な状態です。

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個性的なカラーが可愛いです。

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完売商品なので人と被りにくいと思います。

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【最終価格】マックスマーラ サイズ38（25cm）

カラー···ブルー

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スニーカー型···ミッドカット

Puma Suede VTG atmos Birdog #FR2 スニーカー

履き口···紐

〈New Balance〉W5740ESA スニーカー

柄・デザイン···無地

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ナイキ/エアフォース1/エアジョーダンワン/バスケットシューズ/ターコイズ/紫/黒/レディース

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ジョーダンブランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エアジョーダン1 midの23.5cmです。ナイキ公式オンラインストアで購入した確実正規品です。3回ほど屋外で着用しましたが、目立ったダメージやソールの減りはなく、綺麗な状態です。個性的なカラーが可愛いです。完売商品なので人と被りにくいと思います。カラー···ブルースニーカー型···ミッドカット履き口···紐柄・デザイン···無地ナイキ/エアフォース1/エアジョーダンワン/バスケットシューズ/ターコイズ/紫/黒/レディース

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ジョーダンブランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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