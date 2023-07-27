新規購入 SEVENTEEN　ペンライトVER2　セブチ K-POP/アジア

★画像にあるものが全てです

へたん様専用ページ



stray kids ヒョンジン ハイタッチ

★ジュン、ジョンハンのシールを貼り付けています

Stray Kids TOP バンチャン ハイタッチ券



aespa トレカ sgs

★店頭確認済

2PM ラントレ チャンソン②



BTOB ミニョク Betogether CUBAKER トレカ

●外への持ち出し履歴

K.T.S♡様専用

5月のペンミで利用

BTS memories メモリーズ 2017 DVD 日本語字幕 ジン JIN

(2022/3 weverseショップより購入)

G SHOCK 腕時計



ASTRO サナ トレカ

●梱包方法

Way V ペンライト ネギ鈍器 未開封

未定ですが、適切な梱包で発送いたします

ATEEZ アチズ サン トレカ makestar ラキドロ



BTS ハピエバ 韓国 トレカ ジミン RM

●海外製品であることをご理解いただいた上で、ご購入ください

Stray Kids スキズ スンミン TOP ハイタッチ券



fromis_9 ジホン トレカ Naver shopping

●素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください

BOYNEXTDOOR ボネクド ボイネク ジェヒョン サノク トレカ



seventeen ペンライト carat棒

ペアリング確認済(４枚目の写真)

SEVENTEEN ジョンハン トレカ CD ストラップ



ヒョンジン フィリックス ケミアクスタ

⚠️箱に傷があるため確認の上ご購入お願いいたします。

ZEROBASEONE ボイプラ ファイナル ジャンハオ トレカ

電池は抜いて発送致します。

IVE ELEVEN MMT My Music Taste トレカ ウォニョン



aespa カリナ パスポート passport set トレカ smcu

即購入⭕

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★画像にあるものが全てです★ジュン、ジョンハンのシールを貼り付けています★店頭確認済●外への持ち出し履歴5月のペンミで利用(2022/3 weverseショップより購入)●梱包方法未定ですが、適切な梱包で発送いたします●海外製品であることをご理解いただいた上で、ご購入ください●素人保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいペアリング確認済(４枚目の写真)⚠️箱に傷があるため確認の上ご購入お願いいたします。電池は抜いて発送致します。即購入⭕

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Seventeen スンチョル ヘンガレ トレカブソクスン オフラインイベント アンドロメダ トレカ ホシSEVENTEEN セブチ エスクプス An Ode トレカSEVENTEEN ミンハオ スタンプラリー トレカ