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新規購入 SEVENTEEN　ペンライトVER2　セブチ K-POP/アジア

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★画像にあるものが全てです
へたん様専用ページ

stray kids ヒョンジン　ハイタッチ
★ジュン、ジョンハンのシールを貼り付けています
Stray Kids TOP バンチャン ハイタッチ券

aespa トレカ sgs
★店頭確認済
2PM　ラントレ　チャンソン②

BTOB ミニョク Betogether CUBAKER トレカ
●外への持ち出し履歴
K.T.S♡様専用
5月のペンミで利用
BTS memories メモリーズ　2017 DVD 日本語字幕　ジン　JIN
(2022/3 weverseショップより購入)
G SHOCK 腕時計

ASTRO サナ トレカ
●梱包方法
Way V ペンライト ネギ鈍器 未開封
未定ですが、適切な梱包で発送いたします
ATEEZ アチズ　サン　トレカ　makestar ラキドロ

BTS ハピエバ 韓国 トレカ ジミン RM
●海外製品であることをご理解いただいた上で、ご購入ください
Stray Kids スキズ スンミン TOP ハイタッチ券

fromis_9 ジホン　トレカ　Naver shopping
●素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください
BOYNEXTDOOR ボネクド ボイネク ジェヒョン サノク トレカ

seventeen ペンライト　carat棒
ペアリング確認済(４枚目の写真)
SEVENTEEN ジョンハン トレカ CD ストラップ

ヒョンジン　フィリックス　ケミアクスタ
⚠️箱に傷があるため確認の上ご購入お願いいたします。
ZEROBASEONE ボイプラ ファイナル ジャンハオ トレカ
電池は抜いて発送致します。
IVE ELEVEN MMT My Music Taste トレカ ウォニョン

aespa カリナ パスポート passport set トレカ smcu
即購入⭕

Seventeen　スンチョル　ヘンガレ　トレカ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ブソクスン オフラインイベント アンドロメダ トレカ ホシ

SEVENTEEN セブチ エスクプス An Ode トレカ

SEVENTEEN　ミンハオ　スタンプラリー　トレカ
★画像にあるものが全てです★ジュン、ジョンハンのシールを貼り付けています★店頭確認済●外への持ち出し履歴5月のペンミで利用(2022/3 weverseショップより購入)●梱包方法未定ですが、適切な梱包で発送いたします●海外製品であることをご理解いただいた上で、ご購入ください●素人保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいペアリング確認済(４枚目の写真)⚠️箱に傷があるため確認の上ご購入お願いいたします。電池は抜いて発送致します。即購入⭕

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商品の状態目立った傷や汚れなし

新規購入 SEVENTEEN　ペンライトVER2　セブチ K-POP/アジア

14分钟前

新規購入 SEVENTEEN　ペンライトVER2　セブチ K-POP/アジア

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8ab45

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8ab45
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