新規購入 SEVENTEEN　ペンライトVER2　セブチ K-POP/アジア

★画像にあるものが全てです
へたん様専用ページ
stray kids ヒョンジン ハイタッチ
★ジュン、ジョンハンのシールを貼り付けています
Stray Kids TOP バンチャン ハイタッチ券
aespa トレカ sgs
★店頭確認済
2PM ラントレ チャンソン②
BTOB ミニョク Betogether CUBAKER トレカ
●外への持ち出し履歴
K.T.S♡様専用
5月のペンミで利用
BTS memories メモリーズ 2017 DVD 日本語字幕 ジン JIN
(2022/3 weverseショップより購入)
G SHOCK 腕時計
ASTRO サナ トレカ
●梱包方法
Way V ペンライト ネギ鈍器 未開封
未定ですが、適切な梱包で発送いたします
ATEEZ アチズ サン トレカ makestar ラキドロ
BTS ハピエバ 韓国 トレカ ジミン RM
●海外製品であることをご理解いただいた上で、ご購入ください
Stray Kids スキズ スンミン TOP ハイタッチ券
fromis_9 ジホン トレカ Naver shopping
●素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください
BOYNEXTDOOR ボネクド ボイネク ジェヒョン サノク トレカ
seventeen ペンライト carat棒
ペアリング確認済(４枚目の写真)
SEVENTEEN ジョンハン トレカ CD ストラップ
ヒョンジン フィリックス ケミアクスタ
⚠️箱に傷があるため確認の上ご購入お願いいたします。
ZEROBASEONE ボイプラ ファイナル ジャンハオ トレカ
電池は抜いて発送致します。
IVE ELEVEN MMT My Music Taste トレカ ウォニョン
aespa カリナ パスポート passport set トレカ smcu
即購入⭕
Seventeen スンチョル ヘンガレ トレカ
ブソクスン オフラインイベント アンドロメダ トレカ ホシ
SEVENTEEN セブチ エスクプス An Ode トレカ
SEVENTEEN ミンハオ スタンプラリー トレカ
★画像にあるものが全てです★ジュン、ジョンハンのシールを貼り付けています★店頭確認済●外への持ち出し履歴5月のペンミで利用(2022/3 weverseショップより購入)●梱包方法未定ですが、適切な梱包で発送いたします●海外製品であることをご理解いただいた上で、ご購入ください●素人保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいペアリング確認済(４枚目の写真)⚠️箱に傷があるため確認の上ご購入お願いいたします。電池は抜いて発送致します。即購入⭕