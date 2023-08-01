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お買い得モデル あっきーな様✨掃除機 軽量 低騒音 着脱式バッテリー 充電式 LEDライト 強弱 掃除機

商品の説明

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【美品】 ダイソン V8 slim ソフトローラーヘッド 354531 ②

マキタ 10.8V充電式クリーナ カプセル式 CL100DW,とCL100DZ

IRIS RNSK-P10 WHITE
新品未使用品
《これ以上の値下げ無し》ダイソン　純正品　DC26 パーツ　アタッチメント
在庫1点のみ！早い者勝ち
クイジナート
即日発送に努めています◎
Dyson V7 Fluffy SV11 バッテリー切れ

シャーク shark cs401jnz

シャーク EVOPOWER EX 充電式ハンディクリーナー WV405J
♦#Nobushop11
ダイソン dyson V7 Trigger pro 分解洗浄済み21分54秒
↑幅広い商品を取り扱っております✼
RACTIVE Air ラクティブエア EC-AR7-N
お得な割引情報は、プロフィールをご覧ください☺️
【美品】ケルヒャー SC JTK 20 スチームクリーナー
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ロボット掃除機 DEEBOT N8 PRO+

ロボット掃除機 4000Pa強力吸引 自動充電 Alexa対応 お掃除ロボット
【30Kpa驚きの吸引力&強弱切替】
未使用！Dyson Cyclone V10 Fluffy SV12FF LF
吸引力が30KPaで普通の掃除機より45％高いです。 部屋の狭い隅、微細なほこり、花粉などのゴミを速やかに吸い込みます。コードレス設計で、家中のどこでも持ち歩きやすいです。
窓掃除ロボット　HOBOT-388

Xiaomi Mi robot 真空掃除機ロボット第二代　モップ付き　値下がり
【着脱式バッテリー&45分連続稼働】
☆ぐんぐん進むコードレス掃除機☆長時間稼働☆強⼒な吸引⼒でしっかり吸い込む♪
バッテリーが着脱式で、本体から外して充電できます。予備バッテリーがあれば電池切れの心配がいらず即交換できます。2200mAhの大容量バッテリーで、弱モードは45分間、パワフルモードは20分間の作業が可能です。
東芝コードレスクリーナー　VC-NX1　プラストシルバー

高圧洗浄機 K 5 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）
【サイクロン式&5重濾過システム】
新品 未使用 アイリスオーヤマ コードレス サイクロン 掃除機 車内掃除 18
高速気流でゴミと空気を分離させ強い吸引力を発揮します。強力な気流はゴミをコンパクトに圧縮するため、ホコリが舞いにくくゴミ捨ても簡単です。5重濾過システムにより、0.3ミクロン単位の微粉じんを99.97%以上の効率で捕集し、細かいホコリまでキャッチして、クリーンな空気を排出します。
ダイソン Dyson V7 Advanced SV37

13000Pa強力吸引ハンディクリーナー♪25分連続稼働 コードレス♪
【LEDライト付き&回転やすい&超軽量】
【ジャンク品】ルンバ　i7 本体のみ
パワーヘッドの先端に明るいLEDライトを搭載、ソファやベッドの下、家具の裏など日中でも暗い場所掃除しやすく配慮されています。左右に180°、上下に90°回転するヘッドが利用されており、掃除を快適に行え、最大限の機動性を提供します。掃除機本体の重量はわずか1.3 kgの軽量設計で、力を入れずに掃除機をかけられます。低騒音化設計で気になる運転音を軽減し、夜や早朝のお掃除にもおすすめします。
ECOVACS W1 PRO WINBOT 窓用ロボット掃除機

ダイソン　2台　ジャンク品　掃除機
【一台多役-ほこりのない環境を】
値段交渉有‼️ケルヒャースチームクリーナーSC JTK 20
多用途のノズルヘッドが付属されており、様々なシーンに対応します。人間工学に基づいた2-in-1 ブラシ、長いスリット、伸縮チューブなど多様なハンドルと多機能アクセサリーを備えています。
ロボット掃除機 水拭きキット付 OKP K3 全自動掃除機 Alexa対応 薄型

ファイテン　ソラーチ　ハンドストレッチャー
$7900.1200.1800
充電式 コードレス掃除機 スティッククリーナー 強力吸引 HEPAフィルター
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【新品】マキタ掃除機CL003GRDW

ダイソンv7 Advanced コードレスクリーナー
⚠️新品未使用ですが、検品・写真撮影のため一度開封しております。
Shark EVOPOWER 充電式　ハンディークリーナー
⚠️動作確認はしておりませんので、万が一初期不良・不良箇所等ございましたら評価前にご連絡お願い致します。

新品　Dyson V15 Detect Total Clean SV22 ABL

商品の情報

商品の状態新品、未使用

HITACHI　ラクかるパワーブーストサイクロン

【ダイソン】V8 Origin SV25 RD (新品•未使用•未開封)

★良品★ パナソニック　RULO MC-RS800-W ロボット掃除機

kyvol e31 ロボット掃除機

隊長様専用アイリスオーヤマ　リンサークリーナー RNS-P10-W

遊戯王　パワーオブジエレメンツ合計3BOX プラスワン2BOX

IRIS OHYAMA (アイリスオーヤマ)daspo SCD-190p-h

新品未使 Dyson V7 Car+Boat 掃除機 ハンディ クリーナー
ご覧いただきありがとうございます☘️／新品未使用品在庫1点のみ！早い者勝ち即日発送に努めています◎＼♦#Nobushop11↑幅広い商品を取り扱っております✼お得な割引情報は、プロフィールをご覧ください☺️＊✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼＊【30Kpa驚きの吸引力&強弱切替】吸引力が30KPaで普通の掃除機より45％高いです。 部屋の狭い隅、微細なほこり、花粉などのゴミを速やかに吸い込みます。コードレス設計で、家中のどこでも持ち歩きやすいです。【着脱式バッテリー&45分連続稼働】バッテリーが着脱式で、本体から外して充電できます。予備バッテリーがあれば電池切れの心配がいらず即交換できます。2200mAhの大容量バッテリーで、弱モードは45分間、パワフルモードは20分間の作業が可能です。【サイクロン式&5重濾過システム】高速気流でゴミと空気を分離させ強い吸引力を発揮します。強力な気流はゴミをコンパクトに圧縮するため、ホコリが舞いにくくゴミ捨ても簡単です。5重濾過システムにより、0.3ミクロン単位の微粉じんを99.97%以上の効率で捕集し、細かいホコリまでキャッチして、クリーンな空気を排出します。【LEDライト付き&回転やすい&超軽量】パワーヘッドの先端に明るいLEDライトを搭載、ソファやベッドの下、家具の裏など日中でも暗い場所掃除しやすく配慮されています。左右に180°、上下に90°回転するヘッドが利用されており、掃除を快適に行え、最大限の機動性を提供します。掃除機本体の重量はわずか1.3 kgの軽量設計で、力を入れずに掃除機をかけられます。低騒音化設計で気になる運転音を軽減し、夜や早朝のお掃除にもおすすめします。【一台多役-ほこりのない環境を】多用途のノズルヘッドが付属されており、様々なシーンに対応します。人間工学に基づいた2-in-1 ブラシ、長いスリット、伸縮チューブなど多様なハンドルと多機能アクセサリーを備えています。$7900.1200.1800＊✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼＊ ⚠️新品未使用ですが、検品・写真撮影のため一度開封しております。⚠️動作確認はしておりませんので、万が一初期不良・不良箇所等ございましたら評価前にご連絡お願い致します。

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商品の状態新品、未使用

お買い得モデル あっきーな様✨掃除機 軽量 低騒音 着脱式バッテリー 充電式 LEDライト 強弱 掃除機

41分钟前

お買い得モデル あっきーな様✨掃除機 軽量 低騒音 着脱式バッテリー 充電式 LEDライト 強弱 掃除機

¥11,900 ¥10,115

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懐中電灯 LEDライト 小型 強力 コンパクト ハンディライト USB充電式

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