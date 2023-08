DWE ディズニー英語システム

子役変更後の2013年3月1日〜2019年4月16日 に販売されていたsing along と、straight play です。これらは連動しているのでセットでの視聴がとても効果的だと思います♪

ブルーの収納ボックス付きです。

シングアロング

◇Sing Along DVD 12枚

◇Sing Along CD 4枚(歌CD)

◇Sing Along Spoken Version CD 4枚(朗読CD)

◇Songs Guide 4冊

◇Sing Along Guide 1冊

◇ポスター4枚(未使用)

◇小鳥のシール(未使用)

ストレートプレイ

◇Straight Play DVD 12枚

◇Guide 1冊

全て正常に再生可能です。

sing along DVDの4.5のケースに少し割れがありますが、後は全体的に美品です。

全体的に美品ですが、あくまでも中古品であることをご理解・ご納得の上でご購入いただける方のみお願い致します。

DWE ディズニー英語システム ワールドファミリー ワールドイングリッシュ 教材 シングアロング ストレートプレイ

cap book テレフォン イングリッシュ プレイアロング play along

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

DWE ディズニー英語システム子役変更後の2013年3月1日〜2019年4月16日 に販売されていたsing along と、straight play です。これらは連動しているのでセットでの視聴がとても効果的だと思います♪ブルーの収納ボックス付きです。シングアロング◇Sing Along DVD 12枚◇Sing Along CD 4枚(歌CD)◇Sing Along Spoken Version CD 4枚(朗読CD)◇Songs Guide 4冊◇Sing Along Guide 1冊 ◇ポスター4枚(未使用)◇小鳥のシール(未使用)ストレートプレイ◇Straight Play DVD 12枚◇Guide 1冊全て正常に再生可能です。sing along DVDの4.5のケースに少し割れがありますが、後は全体的に美品です。全体的に美品ですが、あくまでも中古品であることをご理解・ご納得の上でご購入いただける方のみお願い致します。DWE ディズニー英語システム ワールドファミリー ワールドイングリッシュ 教材 シングアロング ストレートプレイcap book テレフォン イングリッシュ プレイアロング play along

